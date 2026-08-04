Bolillo casero y pan chino: Dos recetas de Buñuelo para comenzar a hornear en casa

Hacer pan en casa puede parecer una tarea reservada para especialistas, pero Buñuelo demuestra que basta comprender la masa, respetar los reposos y controlar el horno. La panadería mexicana, encabezada por Ariana y Julio González, se ha dedicado a investigar, documentar y preservar las técnicas del pan tradicional, un conocimiento que durante generaciones se ha transmitido directamente entre panaderos.

Las recetas fueron compartidas por Ariana y Julio González, chefs fundadores de Buñuelo, durante la presentación del Primer Mapa del Pan Mexicano en las cocinas de Grupo Alpha, un proyecto que reúne 52 piezas tradicionales en 15 familias panaderas; entre ellas, el bolillo aparece dentro de los panes salados y el chino en la familia de los panqués.

BuñueloMARCELA MORALES

El bolillo es uno de los panes más emblemáticos de México. Está presente en tortas, molletes, pambazos y desayunos, pero también acompaña la comida cotidiana. Su receta requiere pocos ingredientes y puede prepararse en casa sin equipos profesionales; la parte fundamental está en desarrollar correctamente la masa, respetar la fermentación y aplicar vapor al comienzo del horneado para conseguir una corteza crujiente.

El pan chino representa una entrada más dulce y sencilla al mundo de la panadería casera. Su preparación se acerca a la de un panqué: se elabora con mantequilla, azúcar, huevo y leche, y se termina con nuez picada. El resultado es una pieza suave, esponjosa y aromática que permite familiarizarse con el batido y el horneado antes de experimentar con masas más complejas.