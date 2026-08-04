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Bolillo casero y pan chino: Dos recetas de Buñuelo para comenzar a hornear en casa
Buñuelo recupera dos piezas de perfiles opuestos: un pan salado indispensable en la mesa nacional y una preparación dulce, con mantequilla y nuez, ideal para comenzar a hornear.
Hacer pan en casa puede parecer una tarea reservada para especialistas, pero Buñuelo demuestra que basta comprender la masa, respetar los reposos y controlar el horno. La panadería mexicana, encabezada por Ariana y Julio González, se ha dedicado a investigar, documentar y preservar las técnicas del pan tradicional, un conocimiento que durante generaciones se ha transmitido directamente entre panaderos.
Las recetas fueron compartidas por Ariana y Julio González, chefs fundadores de Buñuelo, durante la presentación del Primer Mapa del Pan Mexicano en las cocinas de Grupo Alpha, un proyecto que reúne 52 piezas tradicionales en 15 familias panaderas; entre ellas, el bolillo aparece dentro de los panes salados y el chino en la familia de los panqués.
El bolillo es uno de los panes más emblemáticos de México. Está presente en tortas, molletes, pambazos y desayunos, pero también acompaña la comida cotidiana. Su receta requiere pocos ingredientes y puede prepararse en casa sin equipos profesionales; la parte fundamental está en desarrollar correctamente la masa, respetar la fermentación y aplicar vapor al comienzo del horneado para conseguir una corteza crujiente.
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El pan chino representa una entrada más dulce y sencilla al mundo de la panadería casera. Su preparación se acerca a la de un panqué: se elabora con mantequilla, azúcar, huevo y leche, y se termina con nuez picada. El resultado es una pieza suave, esponjosa y aromática que permite familiarizarse con el batido y el horneado antes de experimentar con masas más complejas.
Ingredientes
- 500 gramos de harina de trigo
- 300 gramos de agua
- 35 gramos de manteca de cerdo
- 30 gramos de azúcar
- 10 gramos de levadura
- 9 gramos de sal
Preparación
- Mezcla la harina con la sal, el azúcar y la levadura.
- Coloca el agua en la amasadora o en un recipiente amplio e incorpora poco a poco los ingredientes secos.
- Trabaja la preparación hasta obtener una masa con liga media; añade la manteca de cerdo y continúa amasando hasta que se sienta lisa, elástica y homogénea.
- Deja reposar la masa y divídela en porciones de 40 gramos.
- Forma pequeños cilindros con las puntas ligeramente alargadas, déjalos reposar nuevamente y realiza un corte longitudinal en la superficie.
- Espera a que fermenten y hornéalos a 200 °C durante aproximadamente 10 minutos.
- Aplica vapor durante los primeros 10 segundos de cocción para favorecer la formación de una corteza dorada y crujiente.
Pan chino, mantequilla y nuez para comenzar a hornear
Ingredientes
- 500 gramos de harina de trigo
- 320 gramos de azúcar
- 300 gramos de mantequilla
- 170 gramos de leche
- 6 huevos
- 10 gramos de polvo para hornear
- Nuez picada al gusto
Preparación
- Acrema la mantequilla con el azúcar utilizando la pala de la batidora, hasta obtener una mezcla ligera y homogénea.
- Agrega los huevos gradualmente y continúa batiendo hasta integrarlos por completo.
- En otro recipiente, mezcla la harina con el polvo para hornear.
- Incorpora los ingredientes secos de manera alternada con la leche y bate únicamente hasta conseguir una preparación uniforme y esponjosa.
- Coloca capacillos en los moldes, sirve aproximadamente 90 gramos de batido en cada uno y cubre la superficie con nuez picada.
- Hornea a 180 °C durante 22 minutos o hasta que los panes tengan un dorado uniforme y, al insertar un palillo en el centro, este salga limpio.