Día Internacional de la Cerveza: Francisco Castellanos y el auge de la cerveza artesanal mexicana

¿Por qué la cerveza artesanal sigue ganando terreno en México? ¿Qué distingue a una cerveza bien hecha y hacia dónde se dirige una industria que hoy apuesta por la identidad, la calidad y la innovación? En este episodio de Bistronomie, Miriam Lira y Diego López conversan con Francisco Castellanos, socio de la cervecería Yeccan, en el marco del Día Internacional de la Cerveza, que se celebra el 7 de agosto. A partir de su experiencia, hablan sobre la evolución de la cerveza artesanal en México, los estilos que marcan tendencia, los mitos que persisten entre los consumidores y los desafíos de competir en un mercado dominado por las grandes cerveceras.