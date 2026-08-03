Buscar
El Economista
Podcasts

Lectura 0:00 min

Día Internacional de la Cerveza: Francisco Castellanos y el auge de la cerveza artesanal mexicana

Miriam LiraDiego López

¿Por qué la cerveza artesanal sigue ganando terreno en México? ¿Qué distingue a una cerveza bien hecha y hacia dónde se dirige una industria que hoy apuesta por la identidad, la calidad y la innovación? En este episodio de Bistronomie, Miriam Lira y Diego López conversan con Francisco Castellanos, socio de la cervecería Yeccan, en el marco del Día Internacional de la Cerveza, que se celebra el 7 de agosto. A partir de su experiencia, hablan sobre la evolución de la cerveza artesanal en México, los estilos que marcan tendencia, los mitos que persisten entre los consumidores y los desafíos de competir en un mercado dominado por las grandes cerveceras.

Temas relacionados

Miriam Lira

Periodista gastronómica. Ha colaborado en medios como Reforma, Uno Tv, Revista Fortuna, Contralínea, El Universal, Food and Travel y El Heraldo de México, en donde fundó en 2017 Gastrolab, ganador de Mejor Medio de Comunicación gastronómica en 2023 por Vatel Club México. Ganadora de la beca Women Deliver 2019.

tracking reference image

Noticias Recomendadas

Suscríbete