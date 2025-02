Arca y la pasión culinaria de José Luis Hinostroza que conquista América

En el corazón de Tulum, Quintana Roo, se encuentra Arca, el restaurante del chef José Luis Hinostroza, un espacio donde la pasión por la cocina se convierte en una experiencia sensorial única. Su compromiso con la excelencia lo ha llevado figurar simultáneamente en dos de las listas más prestigiosas del mundo: The Latin America’s 50 Best Restaurants y The North America’s 50 Best Bars. Un logro que refleja el impacto y la relevancia de este proyecto gastronómico.

Un compromiso con la tierra y sus productores

Uno de los pilares fundamentales de Arca es su relación con los microagricultores de la península de Yucatán. Hinostroza se ha convertido en comprador de sus cosechas, garantizando que estos pequeños productores continúen cultivando frutas y verduras endémicas. Estos ingredientes, seleccionados con un respeto absoluto por la biodiversidad, son transformados en platos que despiertan los sentidos y en los que la identidad mexicana cobra vida con cada bocado.

ARCACortesía Arca

El amor a los sabores del chef José Luis Hinostroza

Nacido en California, José Luis Hinostroza creció en una de las regiones agrícolas más ricas de América. Su carrera lo llevó por cocinas de renombre mundial como Alinea (Chicago), El Celler de Can Roca (España) y Noma (Dinamarca). Tras su participación en el pop-up de Noma México en Tulum, decidió quedarse en el país, explorando ingredientes nativos y técnicas ancestrales. Como chef ejecutivo de Arca, combina alta cocina con los sabores y productos de la región, consolidando el restaurante como uno de los mejores de México.

Chef José Luis HinostrozaRestaurante Arca

Una experiencia gastronómica inolvidable

El menú de Arca se estructura en dos propuestas: un menú de degustación que lleva a los comensales por un viaje de sabores cuidadosamente diseñados y un menú fijo con opciones pensadas para garantizar una experiencia única. Además, la selección de ingredientes considera el bienestar de los clientes, asegurando que el disfrute no termine en el restaurante, sino que perdure sin inconvenientes digestivos.

ARCACortesía Arca

Platos imprescindibles

Entre los platillos que han marcado la identidad de Arca destacan:

Tacos de jaiba concha suave (640 pesos): En témpura de amaranto y mezcal, kosho de xoconostle y habanero, emulsión de hoja santa y hoja santa parrillada.

Crudo de callo de hacha (890 pesos): Aguachile de serrano y tomatillo fermentado, aceite de sacate limón, polvo de lechuga de mar, salicornia, chicharrón de callo y amaranto, kosho de lima local, aguacate y pepino parrillado.

Carnitas de lechón (1,240 pesos): Ahumadas en madera de canela fresca, vinagre de mucílago de cacao local, reducción de orejón verdogala, aceite de hojas verdes de canela, tortillas.

Nuevo menú de coctelería inspirado en la selva maya

Arca anunció con orgullo el lanzamiento de CICLOS, su nuevo menú de coctelería creado por Carlos Mora Gerente del Bar en ARCA, e inspirado en los ciclos de vida de la flora en la selva maya. Esta propuesta busca eliminar las barreras entre la cocina y la barra, creando una sinergia total entre ambas disciplinas.

CICLOS se estructura en cuatro categorías:

Semillas: Ingredientes que evocan el origen y la fertilidad.

Hojas: Sabores frescos y vibrantes.

Flores: Expresión de vitalidad con fragancia y color.

Frutos: Notas profundas y memorables.

CICLOS EN ARCACortesía Arca

Cada categoría resalta ingredientes clave de la región, transformándolos en cócteles que fusionan creatividad, sabor y la esencia de la selva maya. La coctelería en Arca sigue una línea sensorial única con licores como el Bloody Mayan y el Cacao Boulevardier, logrando una experiencia inigualable para los visitantes.

Más que un restaurante, un legado

Para José Luis Hinostroza, Arca no es solo un espacio gastronómico, sino una declaración de principios: un homenaje a los ingredientes, a los productores y a la creatividad. Con cada plato, el chef deja una huella en el paladar de quienes lo visitan, consolidando su visión de una cocina que trasciende las fronteras y enaltece la riqueza culinaria de México.