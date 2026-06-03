Adiós al Rojo 3, cómo cambiará la comida tras la prohibición del colorante en México

Pocas veces un ingrediente tan pequeño había pasado tan desapercibido en la alimentación cotidiana de millones de personas. No aportaba sabor, textura ni valor nutrimental. Sin embargo, estaba prácticamente en todas partes. Desde una gelatina de fresa servida en una fonda hasta una paleta congelada comprada después de la escuela, el colorante conocido como Rojo 3 ayudó durante décadas a construir la imagen de muchos de los alimentos que forman parte de la gastronomía industrial moderna.

La reciente decisión de México de prohibir su uso en alimentos marca un nuevo capítulo para la industria alimentaria y abre una conversación que va mucho más allá de la salud pública. También toca la forma en que consumimos, percibimos y entendemos la comida. Porque si algo ha demostrado la ciencia de los alimentos es que las personas comen primero con los ojos.

El ingrediente que coloreó generaciones enteras

La eritrosina, mejor conocida como Rojo 3 o Red No. 3, es un colorante sintético derivado del petróleo que durante décadas fue utilizado para otorgar tonos rojo cereza, rosa intenso o rojo brillante a cientos de productos alimenticios.

Su presencia era particularmente común en dulces, gomitas, caramelos, malvaviscos, bebidas saborizadas, polvos para preparar agua, yogures, helados, gelatinas, coberturas para repostería y productos dirigidos al mercado infantil. Incluso algunos embutidos y carnes procesadas recurrían a este ingrediente para reforzar visualmente la percepción de frescura.

La razón de su éxito era simple: pocos ingredientes eran capaces de producir colores tan intensos, tan estables y tan económicos para la industria.

Durante años, una gran parte de los sabores asociados a la fresa, la cereza o los frutos rojos estuvieron acompañados por este pigmento artificial que terminó convirtiéndose en parte del imaginario gastronómico de varias generaciones.

Comida rojaFreepik

El sabor también se ve

La prohibición del Rojo 3 pone sobre la mesa un fenómeno poco discutido fuera de los laboratorios de alimentos: la influencia del color sobre la percepción del sabor.

Diversos estudios sensoriales han demostrado que el cerebro relaciona automáticamente determinados colores con ciertos perfiles gustativos. Un líquido rojo se asocia con fresa o cereza. Uno amarillo con limón. Uno naranja con cítricos o mango.

Por ello, un producto puede mantener exactamente la misma receta y aun así parecer menos dulce, menos intenso o menos atractivo si cambia su apariencia visual.

En otras palabras, muchos alimentos industriales no solo sabían a fresa: también se veían como lo que los consumidores esperaban que supiera una fresa.

La eliminación de este colorante obligará a muchas marcas a replantear esa relación construida durante décadas entre el color y el sabor.

El regreso de los pigmentos naturales

La industria alimentaria enfrenta ahora un periodo de transición para reformular cientos de productos. Las alternativas existen, pero suelen representar mayores costos de producción y desafíos técnicos.

Entre las opciones más utilizadas se encuentran los extractos de betabel, las antocianinas obtenidas de frutas y vegetales, concentrados de zanahoria morada y uno de los colorantes más emblemáticos de la historia gastronómica mexicana: la grana cochinilla.

Gelatinas rojasFreepik

Este pigmento natural, obtenido de un pequeño insecto que habita en los nopales, fue durante siglos uno de los productos más valiosos exportados por la Nueva España. Su intenso color rojo llegó a vestir a reyes, cardenales y ejércitos europeos mucho antes de que existieran los colorantes sintéticos.

Paradójicamente, la salida del Rojo 3 podría abrir nuevamente la puerta a ingredientes naturales cuya historia está profundamente ligada a la cocina y a la biodiversidad mexicana.

Más allá de la etiqueta

La desaparición de este colorante también refleja una transformación más amplia en la industria alimentaria global. Los consumidores buscan cada vez más listas de ingredientes cortas, reconocibles y asociadas con procesos menos artificiales.

Aunque para muchas personas el cambio pasará inadvertido, en los próximos años algunos productos podrían lucir menos brillantes, menos intensos o incluso ligeramente distintos a los que han acompañado la infancia de millones de consumidores.

Lo que cambiará no será necesariamente el sabor, sino la manera en que lo percibimos.

Y ahí radica quizá la lección más interesante de esta historia. Durante décadas pensamos que disfrutábamos ciertos alimentos por lo que eran. Hoy descubrimos que parte de esa experiencia también estaba construida por un ingrediente invisible que coloreó la mesa mexicana sin que apenas nos diéramos cuenta.