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Jeep Wrangler Rubicon Joose 2026 en México: precio, equipamiento y unidades disponibles
Se trata de una variante con un color icónico y algunos elementos de equipamiento extra.
La Jeep Wrangler Rubicon Joose 2026 ya tiene precio en México. Jeep mantiene su exitosa estrategia de ediciones especiales sobre sus modelos más icónicos, y esta nueva variante de edición limitada apunta a sostener esa cadencia de estrenos que tan buenos resultados le ha dado a la marca y al grupo en ventas.
¿Qué hace especial a la Jeep Wrangler Rubicon Joose 2026?
Jeep eligió darle un toque distintivo a su Wrangler Rubicon de dos puertas, y por ello la variante Joose trae de regreso el icónico color naranja del mismo nombre. Es importante destacar que solo habrá 47 unidades de esta camioneta disponibles en todo el país.
Además del color, suma elementos exclusivos como:
- Techo duro (hard top) en color negro
- Cofre especial Rubicon High Performance
- Sistema de bisagras de liberación rápida para las puertas
- Defensas de acero delanteras y traseras
- WARN WINCH con 3,600 kg de capacidad
- Rines de 17" en doble tono
Equipamiento interior de la Jeep Wrangler Rubicon Joose 2026
Por dentro ofrece un alto nivel de equipamiento que complementa los cambios exteriores y la capacidad off-road que ha hecho icónico a este modelo:
- Asientos en piel Nappa y calefactables al frente
- Tapetes All-Weather
- Sistema de audio premium Alpine
- Pantalla central de 12.3" compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos
- Aire acondicionado automático de doble zona
Motor y desempeño: sigue siendo un referente off-road
Mecánicamente, la Wrangler Rubicon Joose 2026 se mantiene como un referente del off-road. Bajo el cofre lleva el icónico motor turbo de cuatro cilindros y 2.0 litros, que entrega 270 hp y 295 lb-pie de par, acoplado a una caja automática de ocho velocidades que envía el poder a las cuatro ruedas.
Para superar terrenos casi imposibles este modelo cuenta con elementos y capacidades exclusivas de los modelos Rubicon cómo:
- Caja de transferencia a tiempo parcial Command-Trac
- Caja de transferencia a tiempo parcial Rock-Trac
- Caja de transferencia permanente Rock-Trac
- Caja de transferencia permanente Selec-Trac
- Relaciones de escalada (crawl ratio) de hasta 100:1
- Profundidad de vadeo de agua de hasta 34 pulgadas
- Ángulo de entrada: 44°
- Ángulo ventral: 27.8°
- Ángulo de salida: 37°
- Distancia libre al piso: 12.9"
Precio de la Jeep Wrangler Rubicon Joose 2026 en México
El precio de la Jeep Wrangler Rubicon Joose 2026 es de $1,392,900 pesos. Así queda el resto de la gama Wrangler 2026:
- Jeep Wrangler Willys Unlimited 2026: $1,274,900
- Jeep Wrangler Rubicon Joose (2 puertas) 2026: $1,392,900
- Jeep Wrangler Rubicon (2 puertas) 2026: $1,392,900
- Jeep Wrangler Sahara Unlimited 2026: $1,406,900
- Jeep Wrangler Rubicon Unlimited 2026: $1,576,900