Jeep Wrangler Rubicon Joose 2026 en México: precio, equipamiento y unidades disponibles

La Jeep Wrangler Rubicon Joose 2026 ya tiene precio en México. Jeep mantiene su exitosa estrategia de ediciones especiales sobre sus modelos más icónicos, y esta nueva variante de edición limitada apunta a sostener esa cadencia de estrenos que tan buenos resultados le ha dado a la marca y al grupo en ventas.

¿Qué hace especial a la Jeep Wrangler Rubicon Joose 2026?

Jeep Wrangler Rubicon Joose (2 puertas) 2026 sin puertasJeep

Jeep eligió darle un toque distintivo a su Wrangler Rubicon de dos puertas, y por ello la variante Joose trae de regreso el icónico color naranja del mismo nombre. Es importante destacar que solo habrá 47 unidades de esta camioneta disponibles en todo el país.

Además del color, suma elementos exclusivos como:

Techo duro (hard top) en color negro

Cofre especial Rubicon High Performance

Sistema de bisagras de liberación rápida para las puertas

Defensas de acero delanteras y traseras

WARN WINCH con 3,600 kg de capacidad

Rines de 17" en doble tono

Equipamiento interior de la Jeep Wrangler Rubicon Joose 2026

Interior de la Jeep Wrangler Rubicon Joose 2026Jeep

Por dentro ofrece un alto nivel de equipamiento que complementa los cambios exteriores y la capacidad off-road que ha hecho icónico a este modelo:

Asientos en piel Nappa y calefactables al frente

Tapetes All-Weather

Sistema de audio premium Alpine

Pantalla central de 12.3" compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos

Aire acondicionado automático de doble zona

Motor y desempeño: sigue siendo un referente off-road

Jeep Wrangler Rubicon Joose (trasera)

Mecánicamente, la Wrangler Rubicon Joose 2026 se mantiene como un referente del off-road. Bajo el cofre lleva el icónico motor turbo de cuatro cilindros y 2.0 litros, que entrega 270 hp y 295 lb-pie de par, acoplado a una caja automática de ocho velocidades que envía el poder a las cuatro ruedas.

Para superar terrenos casi imposibles este modelo cuenta con elementos y capacidades exclusivas de los modelos Rubicon cómo:

Caja de transferencia a tiempo parcial Command-Trac

Caja de transferencia a tiempo parcial Rock-Trac

Caja de transferencia permanente Rock-Trac

Caja de transferencia permanente Selec-Trac

Relaciones de escalada (crawl ratio) de hasta 100:1

Profundidad de vadeo de agua de hasta 34 pulgadas

Ángulo de entrada: 44°

Ángulo ventral: 27.8°

Ángulo de salida: 37°

Distancia libre al piso: 12.9"

Precio de la Jeep Wrangler Rubicon Joose 2026 en México

El precio de la Jeep Wrangler Rubicon Joose 2026 es de $1,392,900 pesos. Así queda el resto de la gama Wrangler 2026: