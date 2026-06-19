Cabo Verde busca otra sorpresa en el Mundial ante un presionado Uruguay

En el campamento de Cabo Verde ha habido la sensación esta semana de que los debutantes en el Mundial pueden mejorar incluso su empate inicial con España cuando se enfrenten el domingo a Uruguay en su segundo partido del Grupo H en Miami.

Los caboverdianos, en particular el portero y sensación de las redes sociales Vozinha, se convirtieron en los favoritos del torneo desde el principio cuando dejaron su portería a cero ante los campeones europeos el lunes.

Las emotivas celebraciones de Vozinha tras el partido llevaron al Departamento de Estado de Estados Unidos a conseguirle a su madre, Ana Candida Evora, una visa para entrar en el país, y ahora estará en el estadio de Miami para ver a su hijo jugar su segundo partido en la Copa del Mundo.

El portero de 40 años estaba el jueves más interesado en hablar de fútbol que de su recién adquirida fama, y dijo que él y el resto del equipo habían cambiado rápidamente su enfoque hacia Uruguay después de celebrar el resultado ante España.

"Creemos que podemos hacer algo grandioso y tal vez arrebatarles algunos puntos. Ante todo, estamos aquí para competir. No debemos ponernos límites, aunque sabemos que venimos de un país pequeño", dijo a los periodistas.

El centrocampista neerlandés Deroy Duarte se mostró más optimista sobre las posibilidades de que se produjera una gran sorpresa al derrotar a la potencia sudamericana.

"Vieron el partido contra España, nadie esperaba que empatáramos. Entonces, ¿por qué no ganarle a Uruguay? Tenemos que creer, mientras uno crea, muchas cosas pueden suceder", expresó.

La cantidad de trabajo que Vozinha tendrá que hacer el domingo probablemente dependerá de si Uruguay repite su actuación de la primera o la segunda parte del empate 1-1 ante Arabia Saudita.

Tras remontar un gol en contra, Uruguay se mostró mucho más imponente después del descanso, logrando el empate y presionando en busca del gol de la victoria.

"El otro día el gol fue mi culpa, son detalles a mejorar. El fútbol se gana por esos pequeños detalles y estamos trabajando en ellos", dijo a periodistas el mediocampista Rodrigo Betancur.

"El primer tiempo fue malo, hablo por mí... (pero) Nos quedamos con la rebeldía del segundo tiempo, creamos muchas ocasiones, pero no se dio dar vuelta el partido, esa sensación de poder haber ganado nos da energía y confianza", agregó.

Todo apunta a que el técnico Marcelo Bielsa prescindirá del exdelantero del Liverpool, Darwin Núñez, que pasó desapercibido antes de ser sustituido en el descanso, y lo reemplazaría con Agustín Canobbio.

El lateral Juan Manuel Sanabria se compenetró bien con el goleador Maxi Araujo por la banda izquierda tras entrar al campo en el descanso.

El argentino Bielsa estaba furioso por la ineficacia de su equipo en la primera parte y, sin andarse con rodeos, les habrá dejado claro a sus jugadores que espera un mejor comienzo el domingo.

Dado que su último partido de la fase de grupos se disputará en Guadalajara el 26 de junio contra España, Uruguay estará presionado por conseguir los tres puntos.

Si bien se espera que hasta 30,000 uruguayos animen al equipo de Bielsa, también debería haber mucho apoyo para los caboverdianos por parte de sus compatriotas y de los aficionados neutrales entre el público.