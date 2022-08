Análisis del mercado y fortalecimiento de la oferta de Peugeot

En entrevista para El Economista, Eduardo Aranda, Responsable de Peugeot en México, mostró optimismo en la recuperación de nuestro mercado y de la marca que ahora dirige. Con más de 20 años de experiencia en la industria automotriz, ocupando diferentes puestos y asumiendo importantes responsabilidades, compartió el estado que guarda la firma del felino así como sus planes a mediano plazo.



— ¿Cuál es tu pronóstico en ventas para el 2022?



— Estaremos rondando las ventas entre 1 millón 90,000 a 1 millón 100,000. Si lo comparamos contra 2021 sí habrá una recuperación, con apenas ─yo creo─ unas 50,000 unidades adicionales. Esto es básicamente para el cierre del año. Y más porque estamos viendo sorpresas en todas las marcas sobretodo porque seguimos con temas de abastecimiento. Y hablo de industria, no solo de Peugeot. Si hay una tendencia de recuperación en el mercado pero es poca. Para que lleguemos a volúmenes como los del 2018 con casi 1.5 millones creo que aún esperaremos unos dos o tres años. Si este año logramos el millón 100 mil, después ya seguiría el camino de 1 millón 250 mil unidades, después 1 millón 350 mil para después, al siguiente año, alcanzar los 1.5 millones de autos vendidos. La recuperación y la entrada de otras marcas, pueden provocar que se pueda dar este nivel. Vemos una demanda que todavía no hemos podido cubrir entre todos. Claro que siempre influirán temas macroeconómicos pero bajo la tendencia actual, si no hubiera otra sorpresa, podríamos tener esos volúmenes.



─ La posible entrada en recesión de Estados Unidos ¿podría afectar a nuestro mercado y al poder de compra del consumidor?



─ Creo que hay que tener confianza sobretodo porque en Estados Unidos, hace unos días, anunciaron las contramedidas que el gobierno aplicará para tratar de no caer en recesión. En las próximas semanas, con estas adopciones que se lleguen a dar, inclusive una inyección muy interesante de fondos para tratar de controlar la inflación, habrá que ver los efectos.



—¿La inflación es la principal amenaza para el crecimiento de nuestro mercado o la disposición de producto debido a la escasez de microprocesadores?



—Yo creo que es la combinación. Los microcomponentes son algo que sigue limitado; ahora se anuncian inversiones para recuperar estos volúmenes pero tenemos que entender que esto no es de la noche a la mañana. Y eso lo vemos porque en los suministros se nota una recuperación paulatina pero aún tenemos una afectación de microcomponentes. El tema de inflación no es nada menor, así como el impacto que tiene. Ahorita lo vemos en los costos de distribución y de logística. Otro factor son los costos de materias que han tenido una gran repercusión. Hablando de Peugeot, nuestro sourcing es 90% de origen europeo, entonces todos estos factores influyen... los costos logísticos se han incrementado muchísimo; el hecho de mover las unidades tan solo desde las plantas hacia los puertos nos ha afectado. Además en Europa se impusieron nuevas regulaciones para el transporte de carga en general que nos afecta pues ha incrementado los costos más el aumento de los de logística, pero también cuando las unidades ya están en el país. Pero sí quiero subrayar que nosotros no impactamos directamente el precio, sino que revisamos, analizamos si los incrementos son temporales, si los podemos absorber durante algún tiempo antes de hacer incrementos hacia el mercado.



— ¿Cómo se encuentra la marca en cuanto a disponibilidad de producto?



— Aún experimentamos periodos de adaptación en el suministro. En el caso de los vehículos y su producción, han tenido alguna recuperación y tenemos cierta estabilización. Tenemos el reto de la logística por lo que hemos tenido altas y bajas. Yo espero que para el último trimestre del año tengamos cierta estabilidad en lo volúmenes para empezar a entregar unidades hacia el resto de la red.



— ¿Cuáles son los modelos más exitosos para Peugeot en México?



— Tenemos dos tipos de clientes, por una parte los privados y los comerciales. En los últimos hemos sido muy fuertes con Partner, Expert, Manager y recientemente con Landtrek. En privados, tanto 2008 como 3008 son primero y segundo lugar en nuestro ranking de ventas, y en tercer lugar es Partner. Nuestro line up es muy joven, tiene un promedio de 2.5 años.



— ¿Qué puede esperar el mercado mexicano de Peugeot para lo que resta del año?



— Tendremos un importante lanzamiento este año para el último trimestre. Será una versión eléctrica de uno de nuestros modelos comerciales más exitosos. Será el primer eléctrico 100% que la marca lanzará y ahora estamos en la fase de planeación. En las pruebas que hemos hecho en el país ha mostrado unas prestaciones muy buenas con una autonomía bastante conveniente. En cuanto al 308 hemos retrasado su lanzamiento, estamos trabajando para tener la especificación correcta, que sea realmente competitivo entendiendo que es un mercado de nicho. Ahora nos enfocamos en reforzar lo que tenemos y estar alineados con nuestra gama compuesta por 10 modelos.



