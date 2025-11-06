Top 10 global: Ranking de las mejores universidades QS 2026

Estados Unidos colocó cuatro de sus universidades en el top 10 de las mejores universidades del mundo, según el ranking QS 2026.

El Massachusetts Institute of Technology se ubicó en el primer lugar de la lista; mientras que el segundo y tercer lugar los ocupan —en este orden— en el Imperial College London del Reino Unido y la Universidad de Stanford, también en Estados Unidos.

La Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de California también se ubicaron en el top.

Otros países que lograron colocar una institución de educación superior en este top 10 fueron Suiza y Singapur con el séptimo y octavo lugar (ETH Zurich y la Universidad Nacional de Singapur, respectivamente).

Para México, la mejor universidad fue la UNAM, ocupando el lugar 136 a nivel global y seguida por el Tecnológico de Monterrey.