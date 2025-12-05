“Rage bait”, la palabra que marcó al 2025 según la Universidad de Oxford

Tiremos unos “factos”, la humanidad tiene la necesidad natural de ponerle nombre a todo lo que lo rodea o de darle un significado a su entorno, para así poder tener una identidad o distinguir algún acontecimiento o simplemente destacar “algo”.

En este tenor, la Universidad de Oxford hizo lo propio y tras analizar datos y contar votos, reveló cuál es la “Palabra Oxford 2025”: “Rage bait”.

Traducida como “carnada de ira”, “cebo de ira” o “anzuelo de ira”, la expresión elaborada con base en dos palabras está diseñada deliberadamente para provocar ira o indignación al ser frustrante, provocador u ofensivo.

De acuerdo con la editorial de la prestigiosa casa de estudios, este término generalmente es publicado para aumentar el tráfico o la interacción con una página web o cuenta de redes sociales en particular.

“Rage bait”, el anzuelo más efectivo de Internet

Con el ciclo de noticias de 2025 dominado por el malestar social, los debates sobre la regulación del contenido en línea y las preocupaciones sobre el bienestar digital, nuestros expertos notaron que el uso del “rage bait” este año ha evolucionado para señalar un cambio más profundo en la forma en que hablamos sobre la atención (tanto cómo se da como cómo se busca), el compromiso y la ética en línea.

Con base a los datos lingüísticos de Oxford, la palabra también se ha triplicado en uso en los últimos 12 meses.

¿Por qué una expresión y no sólo una palabra?

Sin la intención de querer generar molestia, los expertos explicaron que si bien podía ser ser una palabra, también podía ser una expresión singular que sus lexicógrafos consideraron como una única unidad de significado.

El término “rage bait” se compone de las palabras "rage" , que significa un estallido violento de ira, y " bait" , un bocado atractivo . Ambos términos son bien conocidos en inglés y se remontan al inglés medio. Aunque etimológicamente es similar al clickbait , se centra más específicamente en provocar ira, discordia y polarización.

La aparición de "rage bait" como término independiente resalta la flexibilidad del idioma inglés, donde dos palabras establecidas pueden combinarse para dar un significado más específico en un contexto particular (en este caso, en línea) y unirse para crear un término que resuena con el mundo en el que vivimos hoy.

El hecho de que la palabra "anzuelo de ira" exista y haya experimentado un aumento tan drástico en su uso significa que cada vez somos más conscientes de las tácticas de manipulación a las que podemos ser atraídos en línea.

Antes, internet se centraba en captar nuestra atención despertando curiosidad a cambio de clics, pero ahora hemos visto un cambio drástico: secuestra e influye en nuestras emociones y en cómo respondemos. Parece la evolución natural de una conversación continua sobre lo que significa ser humano en un mundo dominado por la tecnología y los extremos de la cultura en línea.

Mientras que la opción del año pasado, "Brain Rot" , capturó el agotamiento mental del desplazamiento sin fin, "Rage Bait" destaca el contenido diseñado a propósito para generar indignación y generar clics. Y juntos, forman un poderoso ciclo donde la indignación genera interacción, los algoritmos la amplifican y la exposición constante nos deja mentalmente exhaustos.

Estas palabras no solo definen tendencias; revelan cómo las plataformas digitales están transformando nuestra forma de pensar y comportamiento, sostuvo Casper Grathwohl, presidente de Oxford Languages.