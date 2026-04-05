Especialistas privados ven más inflación y menos crecimiento: Encuesta Banxico

Las expectativas de inflación para este año se elevaron a 4.22%, según los resultados de la Encuesta a Especialistas del sector privado que realiza Banco de México.

Se trata de la previsión más alta recabada para la variación anual de precios generales para el 2026, en los últimos 12 meses e incorpora 11 meses de incrementos mensuales.

Según los resultados de la encuesta, los analistas también elevaron su expectativa para la inflación subyacente, que es reconocida como el indicador de inflación más puro, al ubicarla también en 4.22%, el nivel más alto recabado en los últimos 12 meses y que también incorpora 11 registros mensuales consecutivos al alza.

La encuesta fue recabada entre el 16 y 26 de marzo, entre 41 grupos de análisis y consultoría económica, lo que significa que ya recoge las proyecciones sobre el impacto que tendrá en México la evolución del conflicto bélico en Medio Oriente así como el choque de los energéticos.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, los especialistas anticipan que el Producto Interno Bruto (PIB) registrará un crecimiento de 1.44% este año.

Este pronóstico puntual incorpora una revisión a la baja desde 1.46% que proyectaron en marzo

La nueva expectativa media de los especialistas del sector privado sobre el crecimiento esperado para la economía es similar a la que tiene la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pero se mantiene debajo del mínimo en el rango estimado por la Secretaría de Hacienda, que está entre 1.8 y 2.8%, supuesto en el que se fundamenta el Paquete Económico para el 2026.

Con este contexto de crecimiento en 1.44% y una variación de la inflación en 4.22%, los especialistas consultados estimaron que la Junta de Gobierno del Banco de México continuará con el ciclo de recortes en la tasa que inició en marzo del 2024 y la dejará en 6.45 por ciento.

Expectativas de inflación y la posición monetaria

Como cada mes, Banco de México recoge las expectativas de inflación que tienen los especialistas para un periodo de 12 meses.

La expectativa de inflación a 12 meses es relevante, porque permite estimar la tasa real ex ante que sirve como referencia para determinar si la postura es restrictiva o acomodaticia.

La tasa real ex ante, resulta del diferencial entre la tasa nominal, que hoy se encuentra en 6.75% y la expectativa a 12 meses, que está en 3.76 por ciento. La tasa real ex ante actual se encuentra entonces en 2.99 por ciento.

La expectativa a 12 meses de inflación está en 3.76%, con lo que se moderó la racha de dos meses consecutivos al alza.

Ningún especialista ve un buen momento para invertir

Según las respuestas de la encuesta, 68% de los 41 entrevistados considera que actualmente la economía no está mejor que hace un año; y 20% anticipa que empeorará el clima de los negocios.

De los encuestados, 53% advierten que la coyuntura actual es un mal momento para invertir y ninguno de los entrevistados considera que es un buen momento.

En otro apartado de la encuesta, sobre el entorno económico y los factores que podrían obstaculizar al crecimiento económico y sobre los principales obstáculos para hacer negocios en México, destacaron los problemas de inseguridad que prevalecen, como el mayor riesgo con 20% de las resupuestas.

En segundo lugar, por el mayor número de menciones, están los factores coyunturales de política sobre el comercio exterior, con 14% de las respuestas y el tercero, la ausencia de un cambio estructural con 11% de las respuestas.