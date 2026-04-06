Llegadas aéreas de extranjeros crecieron 0.9% en primer bimestre

Remonta el turismo aéreo. Durante el primer bimestre del presente año llegaron a México cuatro millones 176,875 extranjeros por avión, lo que representó un incremento de 0.9% en relación a igual periodo del 2025 (en los primeros dos meses del año pasado se registró una baja de 2.7%), de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación.

Pese al mejor comportamiento al inicio de año, la cifra todavía es menor en 1.9% (cuatro millones 255,960) a la reportada en 2024, cuando se presentaba el mejor momento tras la recuperación de la crisis sanitaria.

Los visitantes internacionales que llegan vía aérea al país por nacionalidad, principalmente a los destinos de playa, representaron el año pasado 80% de las divisas turísticas, lo que refleja su relevancia.

Entre enero y febrero, aterrizaron en el país dos millones 333,015 viajeros de Estados Unidos, cifra que fue 2.8% menor a la del año previo (dicho país emisor representa 56% del total), por el contrario, los turistas de Canadá (segundo país emisor) crecieron 9.8% (903,159 personas).

La tercera posición la ocupó Argentina (con 90,945 y alza de 4.5%), la cuarta Colombia (con 88,195 y aumento de 15.5%, con lo que revirtió la caída de 29.2% del primer bimestre del 2025) y la quinta Reino Unido (con 70,112 turistas y un crecimiento de 7.3%, que también remontó la baja de 6.5% presentada entre enero y febrero del 2025).

Estos cinco países representan 83% del total y son seguidos en el top ten por: Francia, España, Alemania, Chile y Brasil.

La promoción turística de México continúa

Con base en la UPM, la llegada de turistas a México por vía aérea se concentra en cuatro destinos que cuentan con sus propios organismos de promoción turística internacional y en conjunto representan alrededor de 80.4% del total: Cancún, Quintana Roo, Ciudad de México, Los Cabos, Baja California Sur y Puerto Vallarta, Jalisco.

En consecuencia, y con apoyos económicos locales de los sectores público y privado, el flujo de turistas al país muestra un repunte este año en el segmento mencionado, pese a la falta de una estrategia federal de promoción de los destinos nacionales en los últimos siete años, tras la extinción del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).

Por lo pronto, la participación de México en ferias turísticas internacionales durante el presente año estará coordinado por la empresa Creatividad y Espectáculos (CREA), a quien se le otorgó el sexenio pasado la autorización para comercializar los espacios en los recintos feriales.

“Lleva tu marca o destino a las principales ferias internacionales de turismo en América, Europa y Asia. Dirigido a empresas del sector y destinos turísticos, que buscan expandirse globalmente, ofrecemos espacios en el Pabellón de México, así como acompañamiento estratégico y personalizado para maximizar su presencia y oportunidades de negocio”, promueve la filial de CIE.

Las siguientes ferias en las que participarán destinos mexicanos interesados son: WTM Latin America (del 14 al 16 de abril en Sao Paulo, Brasil), donde la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, aseguró estará presente, IMEX Frankfurt (del 19 al 21 de mayo) e ITB China (del 27 al 29 de mayo).

Los visitantes internacionales que llegan vía aérea al país por nacionalidad, principalmente a los destinos de playa, representaron el año pasado 80% de las divisas turísticas.