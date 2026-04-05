Ucrania lanza ataque contra oleoducto ruso en el Báltico

Moscú. Ucrania atacó con drones un oleoducto cerca del puerto ruso estratégico de Primorsk, en el mar Báltico, informaron autoridades, aunque aseguraron que no hubo grandes daños.

A primera hora del domingo, el gobernador de la región de Leningrado, Aleksandr Drozdenko, indicó que “los restos [de drones abatidos] han dañado un tramo de un oleoducto cerca del puerto de Primorsk”, próximo a la frontera finlandesa, y que se estaba procediendo a una “quema controlada” en dicho tramo.

Las defensas antiaéreas rusas destruyeron 19 drones y no se ha informado de víctimas, según las autoridades rusas.

Dos horas más tarde, Drozdenko afirmó que, “según las últimas informaciones, el oleoducto en la zona de Primorsk no ha resultado dañado”.

“Ucrania ha atacado una vez más el puerto de Transneft en Primorsk con drones”, afirmó por su parte el comandante de las fuerzas de drones del ejército ucraniano, Robert Brovdi.

El puerto de Primorsk está situado entre la frontera finlandesa y la gran ciudad de San Petersburgo, a cientos de kilómetros del frente.

Es propiedad de la sociedad rusa Transneft y representa una infraestructura estratégica con capacidad de un millón de barriles de crudo al día, según los analistas.

Kiev ataca las instalaciones energéticas en Rusia para intentar mermar los recursos de hidrocarburos con los que Moscú sostiene y financia su ofensiva a gran escala en Ucrania que inició desde el 24 de febrero del 2022.

Buque de carga

Por otra parte, un funcionario designado por Rusia informó que un buque de carga que transportaba trigo se hundió en el mar de Azov tras ser atacado por drones ucranianos, lo que dejó un fallecido y dos desaparecidos.

Vladimir Saldo, líder designado por Moscú de las zonas controladas por Rusia en la región ucraniana de Jersón, afirmó que el ataque tuvo lugar el viernes, pero que los tripulantes no pudieron dar a conocer lo que les había ocurrido hasta el domingo.

“Se supo que la causa del hundimiento del Volgo-Balt en el mar de Azov fue un ataque terrorista perpetrado por el régimen de Kiev”, escribió Saldo en Telegram. Dijo que la tripulación abandonó el barco y no pudo llegar a tierra hasta el domingo, cerca de la localidad de Strilkove, en la región de Jersón.

Agregó que un ayudante del capitán había fallecido y que dos personas seguían desaparecidas, y añadió que se estaba llevando a cabo una investigación sobre el incidente. El capitán se recupera en un hospital.

“Desgraciadamente, este no es el primer caso en el que Ucrania ataca un buque mercante en aguas neutrales. Habrá una respuesta a este crimen”, afirmó Saldo. Jersón es una de las cuatro regiones ucranianas anexadas por Rusia en 2022.