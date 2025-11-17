"Parasocial", la palabra del año para el diccionario de Cambridge

Si usted tiene una gran afinidad con Taylor Swift sin jamás haberla visto, o utiliza un robot conversacional como confidente, está viviendo una relación "parasocial", palabra del año 2025 para el diccionario en línea de Cambridge.

El adjetivo "parasocial" está definido por el muy popular diccionario como "una relación que alguien experimenta con una persona famosa que no conoce, un personaje de libro, filme o serie televisiva, etc., o una inteligencia artificial".

Ese tipo de relación en sentido único fue analizada en 1956 por sociólogos de la Universidad de Chicago, Donald Horton y Richard Wohl, que describían la cercanía experimentada por los telespectadores por las personalidades de televisión, indican las prensas universitarias de Cambridge, en comunicado.

"El término parasocial refleja el ambiente en 2025 (...). Lo que era antes un término académico especializado entró al lenguaje corriente", dice Colin McIntosh, del Cambridge Dictionary, cuyo sitio internet "registró altos niveles de búsqueda" por esa palabra.

Simone Schnall, profesora de psicología social experimental en la universidad de Cambridge, destaca que "muchas personas establecen relaciones parasociales malsanas e intensas con influenciadores".

Lq gente desarrolla de esta manera el sentimiento de "conocer" a las personas con quienes establecen relaciones parasociales, y confían en ellas hasta llevar "a formas extremas de lealtad", cuando es un asunto "completamente unilateral", dice.

Otra palabra que tiene un "impacto importante" este año es "slop", que designa a contenidos de mala calidad generados por la inteligencia artificial (IA).

En total, unas 6,000 palabras, entre las cuales "tradwife" (esposa tradicional), fueron agregadas en 2025 al Cambridge Dictionary en línea, gratuito, que reivindica unos 350 millones de usuarios y más de 1.500 millones de páginas vistas anualmente.