Candidatos de derecha lideran encuestas en Perú

Lima. La excongresista Keiko Fujimori, el exalcalde Rafael López Aliaga y el humorista Carlos Álvarez lideran la carrera por la presidencia de Perú, según las últimas encuestas antes de la elección del domingo.

Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), es la favorita según las principales encuestas en Perú: Ipsos, Datum y CPI, con cerca de un 13% de la intención de voto.

La derechista, que va por su cuarta candidatura presidencial consecutiva, propone un gobierno de "mano dura". Entre sus propuestas está retirar al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para endurecer los juicios a delincuentes.

En segundo lugar están empatados Álvarez y López, con cerca de 9% de apoyo entre los encuestados.

Como Fujimori, también proponen endurecer las medidas contra la delincuencia.

El país sudamericano enfrenta una crisis de criminalidad sin precedentes, impulsada por la extorsión y una ola de asesinatos a sueldo.

En 2025 se registraron 2,200 homicidios vinculados al crimen organizado en el país, y las denuncias por extorsión aumentaron 19 por ciento.

Las elecciones presidenciales de este año en Perú cuentan con un récord de 35 candidatos en disputa. De no haber un ganador en primera vuelta, se prevé un balotaje para el 7 de junio.

De confirmarse las tendencia, Perú tendrá un presidente de derecha.