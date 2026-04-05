En febrero, las remesas siguieron desacelerando; crecieron 0.4% anual: Banxico

Las remesas recibidas en México durante febrero sumaron 4,468 millones de dólares, según información de Banco de México.

Este flujo representó un aumento de 0.4% respecto de la cifra captada por los hogares beneficiados en el mismo mes del año pasado, cuando ingresaron 4,451 millones de dólares.

No obstante el avance, si comparamos el flujo mensual respecto de los registros anteriores, se observa un segundo mes consecutivo en desaceleración desde el pico de 5,308 millones de dólares que fueron recibidos en diciembre.

Es importante mencionar que la dinámica de entradas mensuales, observada en enero y febrero de este año, contrasta con el comportamiento observado de mayo a diciembre del año pasado, cuando los flujos mensuales de remesas superaron de manera consistente los 5,000 millones de dólares.

En febrero se presentó una nueva contracción en el poder de compra de las remesas recibidas por los hogares mexicanos. Una caída que resulta del impacto que tiene en las familias el cambio a pesos mexicanos y el filtro de la inflación, explicó el economista para América Latina en Goldman Sachs, Alberto Ramos.

Así, las remesas disminuyeron 18.7% anual en moneda local y en términos reales, al corte de febrero, ante la apreciación anual de 18.8% del peso frente al dólar

Desde Nueva York, el economista jefe para América Latina en Goldman Sachs, Alberto Ramos, acotó que el debilitamiento del dólar y su impacto en la cotización del peso mexicano, continúa erosionando el poder de compra de las remesas.

Este es el noveno mes consecutivo que las remesas en pesos constantes cayeron también en su comparación anual.

Menor dinamismo en número de envíos

De acuerdo con la información del Banco de México, en febrero ingresaron las remesas en 11.3 millones de operaciones, con un envío promedio de 395 dólares.

Al comparar el registro de transacciones con el observado desde febrero del año pasado, se trata del nivel más bajo de operaciones en los últimos 12 meses.

La directora de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex, Janneth Quiroz, ha explicado que el volumen de transacciones es una señal sobre la solidez del empleo en Estados Unidos para los trabajadores mexicanos.

Pero mejora flujo anual

Aparte, el economista jefe de Valores Mexicanos, Casa de bolsa (Valmex), Gerónimo Ugarte Bedwell, matizó que en el primer bimestre del año, los ingesos por remesas sumaron 9,062 millones de dólares. Esta cifra es ligeramente inferior a los 9,112 millones registrados en el mismo periodo del 2025, lo que representó una contracción anual de 0.5 por ciento.

El acumulado de ingresos por remesas en los últimos 12 meses, de marzo del 2025 a febrero del 2026, ascendió a 61,727 millones de dólares, cifra ligeramente superior a los 61,710 millones de dólares registrados en el periodo equivalente del mes previo.

“Este comportamiento confirma que el flujo anual de remesas se mantiene en un nivel estable sin una tendencia clara de aceleración ni de deterioro significativo”.

Estancados en niveles altos

El experto de Valmex dijo que “las remesas hacia México mantienen un comportamiento relativamente sólido pero con señales claras de estabilización y moderación gradual”.

Tras un periodo de fuerte crecimiento, el flujo anual se ha mantenido lateral en niveles históricamente elevados. Hacia delante, la evolución del empleo en Estados Unidos, el tipo de cambio y el entorno migratorio serán determinantes para definir si el lfujo logra estabilizase en los niveles actuales o si la tendencia descendente que se observa desde mediados del 2024, se profundiza en los próximos meses”.

El impacto en el poder de compra

Aparte, el director del Foro de Remesas para el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), Jesús González Cervantes, explicó que en febrero las remesas presentaron un ligero incremento anual de 0.4%, pero en pesos constantes cayeron en 18.8% con relación a febrero del 2025. Ello debido a que el peso se apreció fuertemente y hubo inflación.

De diciembre del 2020 a febrero del 2026 el ingreso anual por remesas pasó de 41,704 millones de dólares a 61,727 millones, lo que representó un incremento acumulado de 48 por ciento.

No obstante, en ese periodo de 62 meses el ingreso anual por remesas medido en pesos constantes no presentó aumento, sino una caída de 2.3 por ciento.

La evolución de las remesas contrasta fuertemente en su medición en dólares y en su medición en pesos constantes que es lo relevante para los hogares receptores de esas transferencias.