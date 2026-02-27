El oro se encamina a su séptima alza mensual por demanda de refugio; platino sube más de 4%

Los ⁠precios del oro operaban estables la mañana de este viernes, encaminándose hacia su séptima subida mensual consecutiva, ⁠ya que la incertidumbre sobre las políticas arancelarias de Donald Trump y las tensiones entre Estados Unidos e Irán impulsaban el atractivo del metal como refugio seguro.

El oro al ⁠contado cotizaba estable en 5,185.54 dólares ⁠la onza a las 12:02 GMT. El metal ha subido un 6.5% en lo que va de febrero, lo que eleva sus ganancias en siete meses al 58 por ciento. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril subían un 0.1%, para colocarse en los 5,201.70 dólares.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años caían a su mínimo de tres meses en el día, lo que reducía el costo de oportunidad de mantener oro, que no rinde intereses.

"Hay dos factores que respaldan el oro. El primero es la incertidumbre arancelaria que reina actualmente en el mercado y, por otro lado, la situación entre Irán y Estados Unidos", dijo Soni Kumari, analista de ANZ.

Estados Unidos e Irán mantuvieron el jueves en Ginebra conversaciones indirectas sobre su prolongada disputa nuclear, y el mediador omaní afirmó que ambas partes habían logrado avances. Tienen previsto reanudar las negociaciones la próxima semana con debates de carácter técnico en Viena.

"Las últimas rondas de conversaciones no han dado lugar a un resultado claro, lo que ha dejado los riesgos geopolíticos presentes, pero sin escalar. Esto ha mantenido el oro en niveles elevados, aunque aún no ha proporcionado el impulso ⁠suficiente para establecer una tendencia alcista sostenible", dijo Linh Tran, ⁠analista senior de mercado de XS.com.

⁠Estados Unidos comenzó a aplicar el martes un arancel temporal del 10% a las importaciones mundiales. ⁠Sin embargo, la tasa aumentará al 15% para algunos países, dijo el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

En cuanto a los datos, el número de estadounidenses que solicitaron nuevas prestaciones por desempleo aumentó ligeramente la semana pasada, pero la tasa de desempleo se mantuvo estable en febrero.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 1.8% a 89.92 dólares la onza, encaminándose hacia una ganancia mensual del 6.2%, el platino ganaba un ⁠4.1% a un máximo de cuatro semanas de 2,364.84 dólares la onza, mientras que el paladio sumaba un 1.6% hasta los 1,812.25 dólares.