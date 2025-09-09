Orquesta Filarmónica de Jalisco celebra el mes patrio con gira nacional

Reconocida como una de las orquestas más sobresalientes del panorama musical latinoamericano por la calidad de su sonido y la vastedad de su repertorio, la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ), bajo la dirección artística de José Luis Castillo, emprenderá su Gira Nacional 2025 con un programa portentoso que enlaza identidad, resistencia y memoria histórica, para celebrar el mes patrio.

La orquesta se presentará el 17 de septiembre en el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, en Léon, Guanajuato, y el día 19 en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM, en CDMX, con un programa que celebra la música mexicana y rinde homenaje a Dmitri Shostakovich (1906-1975) en el marco de su 50 aniversario luctuoso.

En un momento de particular brillo técnico e interpretativo, y con una propuesta renovada de su programación, la OFJ emprende esta gira por el país -la primera desde 1998- con el deseo de extender a escala nacional el diálogo artístico que ha consolidado en su sede, el Teatro Degollado de Guadalajara, así como en las presentaciones que realiza en el interior de Jalisco.

“Deseamos encontrarnos con otras realidades, desde lo acústico hasta lo social. Es importante que una orquesta de estas características no se circunscriba a su sede”, comenta José Luis Castillo, quien tomó a su cargo la agrupación en 2022. A partir de entonces, la agrupación se ha presentado en los escenarios del país de mayor renombre, como el Palacio de Bellas Artes, el Festival Internacional Cervantino y el Festival Internacional de Música de Morelia.

“Hemos ampliado el repertorio no sólo para profundizar el conocimiento de la propia agrupación, sino porque la misión de una orquesta como la OFJ se sitúa en difundir la buena música de manera óptima. Nos corresponde convocar y mostrar aquello que nos define”, agrega el director.

.Fotografo Edgar Gonzalez

En esta nueva etapa, la OFJ se ha abocado a compartir con el público un repertorio que abarca desde el siglo XVIII a las vanguardias del XXI, incluyendo compositoras y compositores consagrados, así como aquellos que no están presentes en el canon, y también desde una perspectiva de género.

Tan solo en el primer semestre de este año, sumó 25 nuevos títulos a su repertorio, presentó partituras de seis compositores mexicanos -tres de ellos jaliscienses- y contó con la participación destacada de 13 mujeres entre compositoras, solistas y directoras invitadas.

Para Castillo “es importante hacer música para todas y todos, independientemente de cuándo haya sido escrita o por quién”.

El programa seleccionado para esta gira dará inicio con los acentos nacionales del Huapango y Sandunga de Carlos Chávez (1899-1940), y continúa con una obra poco interpretada: Esquinas (segunda versión), de Silvestre Revueltas (1899-1940), que la orquesta integra a su repertorio por primera ocasión. El concierto culminará con una de las sinfonías menos interpretadas de Dmitri Shostakovich: la monumental Sinfonía núm. 11, El año 1905, en una doble conmemoración por el 50 aniversario luctuoso del compositor ruso y por los 120 años de la fallida Revolución Rusa de 1905, considerada el “ensayo general” de la de 1917.

“Es una reflexión social desde el arte posrevolucionario del siglo XX mexicano, que tuvo una mirada hacia la Unión Soviética. El diálogo con los artistas y manifestaciones URSS comenzó relativamente tarde por motivos varios, pero hubo un puente entre ambas posturas artísticas”, observa Castillo.

Fundada en 1915 por el compositor y director mexicano José Rolón, la excelencia musical de la OFJ trasciende fronteras: ha sido ovacionada en escenarios de renombre en México, Corea, Estados Unidos, Alemania y Austria, y se ha presentado con elevado reconocimiento en grandes escenarios nacionales. Para más información sobre la orquesta, visite su sitio web www.ofj.com.mx

Esta gira es realizada en colaboración con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, la Dirección General de Música de la UNAM, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Guanajuato y el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña.

SEDES GIRA 2025

León, Guanajuato

Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña

Miércoles 17 de septiembre, 20 h

Luneta, Palco 1 y 2, Balcón 1 y 2 $110 pesos / Palco 3 y Balcón 3 $60 pesos, más cargo por servicio.

Descuentos de 25% solo en taquillas del teatro para INAPAM, profesores y estudiantes.

Boletos en línea: https://goo.su/TbM2VRl

CDMX

Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario UNAM

Viernes 19 de septiembre, 20h

Primer piso $150 pesos / Orquesta A, B y Coro $100 / Segundo piso $80

Boletos en línea: https://boletoscultura.unam.mx/ordertickets.asp?p=22841

PROGRAMA ARTÍSTICO

Carlos Chávez

Huapango y Sandunga (1926-1932)

Forman parte del ballet-sinfonía en cuatro movimientos Horsepower, de Carlos Chávez, estrenado en 1932 en EE.UU. por la Orquesta de Filadelfia, bajo la batuta de Leopold Stokowski, con coreografía de Catherine Littlefield, y vestuario y escenografía de Diego Rivera. Narra el recorrido de “H.P., el hombre” desde el “Norte” moderno hacia Latinoamérica y su regreso al Norte. En este concierto se interpreta el tercer movimiento, El Trópico, dedicado a dos danzas mexicanas: la sandunga oaxaqueña y el huapango de la costa este de México.

Silvestre Revueltas

Esquinas (segunda versión, de 1933)

En esta composición de 1931, Revueltas buscó recrear la sonoridad de las calles y barrios de México. En una revisión dos años después, omitió la voz femenina contemplada en el primer movimiento y fusionó la partitura en un solo movimiento, con secciones contrastantes, en las que integró el sonido de los pregones y gritos callejeros de los espacios urbanos.

Dmitri Shostakovich

Sinfonía núm. 11, El año 1905 (1957)

La obra conmemora la fallida Revolución de 1905 en el Imperio ruso, que marcó un punto de quiebre político y se convirtió en símbolo de lucha para el movimiento bolchevique. Shostakovich compuso esta sinfonía por encargo oficial, con motivo del 40 aniversario de la Revolución de Octubre. La sinfonía se asemeja a un poema sinfónico en cuatro movimientos sin pausa que transitan por diferentes momentos de aquel acontecimiento: un pasado opresivo, el despertar de la protesta, la lucha, el duelo y el triunfo.

José Luis Castillo, director artístico de la OFJ

Reconocido por su rigor interpretativo, ha consolidado una trayectoria internacional como director, compositor y pedagogo. Formado en Salzburgo, Luxemburgo y París, ha dirigido más de 70 orquestas en 25 países, con presentaciones en Europa, América y Asia, y obras que abarcan desde los clásicos hasta la vanguardia del siglo XXI.

En México, ha encabezado instituciones como la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, la Camerata de las Américas, la Orquesta de la Universidad de Guanajuato, el programa Instrumenta Oaxaca, el ciclo de música contemporánea del Festival Internacional Cervantino y el Cepromusic. Desde 2022, es director artístico de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Su discografía abarca 15 títulos y ha realizado más de 400 estrenos mundiales. Sus composiciones se han interpretado en festivales de Europa, América y Asia.