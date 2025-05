"Original" se expande al arte decorativo y utilitario

Con el objetivo de reconocer, retribuir y visibilizar la creación artesanal de los pueblos originarios del país, la Secretaría de Cultura, a través del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (Fonart), reunirá a 250 personas artesanas de 28 entidades del país, especialistas en once ramas artesanales.

El primer Original Encuentro de Arte Decorativo y Utilitario se desarrollará del 12 al 15 de junio próximos en el Complejo Cultural Los Pinos, indicó para El Economista, la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova.

En años recientes, algunas marcas reconocidas de ropa y accesorios comenzaron a plagiar diseños tradicionales que son considerados patrimonio cultural de los pueblos originarios.

"A partir de allí –dice Núnez Bespalova –, como parte de una estrategia, provocamos encuentros de artesanos para que tuvieran contacto directo con el público y con profesionales interesados en tener colaboraciones éticas con los propios artesanos y así surgió el primer Encuentro de Arte Textil Mexicano Original (en 2021) que se va seguir llevando a cabo en noviembre en Los Pinos, pero además, este año lo extendemos a Mérida y a Tijuana".

El proyecto Original también se expande este año a las artes populares que van más allá de los textiles y la indumentaria. "En esta ocasión –detalla la funcionaria–, estamos convocando a un encuentro para artesanos de arte utilitario y decorativo, que es el más numeroso en el país, y que ya habían estado presentes en los encuentros previos en espacios pequeños, pero ahora estamos dedicando un encuentro exclusivo para ellos y es el que estamos presentando y que comienza el próximo 12 de junio".

"Vamos a abrir Los Pinos para realizar este nuevo Encuentro Original de Arte Decorativo y Utilitario, comienza el 12 de junio, termina el 15, como siempre, es de jueves a domingo, y sigue las mismas reglas de los otros encuentros: trato directo con los artesanos, sin regateo", precisa.

Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural. Foto: Cortesía

Entre las artes que ocuparán cada rincón de la otrora residencia presidencial, Marina Núñez enumera algunas: "maque y laca que se trabaja en Olinalá, Guerrero, y en Michoacán; cerámica de Chihuahua, cestería muy fina de Sonora, barro de Oaxaca y Guerrero, los famosos jaguares de Amatenango, Chiapas; maderas finas de Campeche, la cerería de Puebla, cobre y madera de Michoacán, vidrio soplado de Jalisco", entre muchos otros.

Pero el catálogo es amplio y se completa con objetos de alfarería, arte wixárika, cartonería y papel, fibras vegetales, hueso y cuerno, lapidaria y cantería, metalistería, textiles y vidrio.

Quienes asistan encontrarán tazas, jarros, espejos, manteles y biombos; árboles de la vida, candelabros, alhajeros, cántaros, ollas, cazuelas, floreros, baúles, bolsas, caminos de mesa, manteles, cajas, canastas, petates, macetas, cazos, cojines, cofres, comales, cruces de hierro, cubiertos, esculturas, espejos, hamacas, mezcaleros, máscaras, nacimientos, tazas, paneras, vajillas, sillas, sombreros, tapetes, tortilleros, vasos y otros objetos más que conforman una nutrida lista de artesanías que mantienen equilibrio entre la funcionalidad y la estética.

"Es una variedad de artesanías muy bien curada, que lo que trata de mostrar en la gran diversidad de artistas populares que tiene México, es la primera vez que hacemos este nuevo Original y aspiramos a continuarlo cada año. Somos uno de los países con mayor variedad artesanal y esta es una primera muestra, que seguramente irá creciendo con los años", sostuvo la subsecretaria.

Adelantó que además de exposición y venta de artesanías, durante los cuatro días habrá también 30 talleres dedicados a difundir el arte tradicional entre las infancias y personas adultas mayores: “Nanas y Tatas” y “Escuincles”.

Añadió que también participarán cocineras tradicionales con gran variedad de platillos de distintas regiones del país, que se ubicarán en las cocinas de Cencalli, y de igual manera, habrá un espacio para el disfrute de actividades culturales en el helipuerto del complejo.

Foto: Cortesía

Invitación a empresarios y emprendedores

Marina Núñez Bespalova precisó que el encuentro es también una invitación a quienes quieran surtir y embellecer sus establecimientos. "Estamos invitando a empresarios que quieran adquirir artesanías de uso utilitario como vajillas, platos, copas, manteles, para sus locales, hoteles, restaurantes, a que nos acompañen y conozcan el trabajo de los artesanos y puedan hacer sus pedidos al mayoreo".

"Queremos que sepan los empresarios que nosotros (la Secretaría de Cultura) trabajamos con artesanos muy profesionales que saben hacer muy bien las cosas y que además tienen detrás una institución que les apoya en la comercialización y en cualquier trámite que sea necesario", asegura.

La subsecretaria señala que este encuentro se lleva a cabo mediante convocatoria que se abre a todos los artesanos y artesanas del país, de forma directa y sin intermediación alguna, y luego de un proceso de entrevistas y evaluación entran a formar parte de Original y comienzan un proceso de formación que les prepara para ofrecer y comercializar sus productos. "Algunos ya vienen acompañándonos desde hace algunos algunos años y hay otros que estarán por primera vez en un espacio expositivo pero que ya han completado su formación".

Foto: Cortesía

Las Denominaciones de Origen "no siempre son la solución"

Durante la conversación, se le preguntó a la subsecretaria de Desarrollo Cultural sobre la conveniencia de impulsar Denominaciones de Origen para promover el desarrollo económico de las comunidades artesanales y sus productores y preservar los derechos creativos. A lo que respondió:

"Este es un tema que se ha estado analizando al menos hace un par de años. Las Denominaciones de Origen (D.O.) no siempre son la solución para cuidar los derechos colectivos de los portadores de estas tradiciones. Porque la DO está apegada a la tierra, al territorio, y en el caso artesanal, no siempre los artesanos están en el territorio que originó la expresión cultural. Funcionan en lugares donde se produce determinada materia prima, como el agave, el linaloe que es el árbol de la tradición de los productos de Olinalá, pero incluso allí surge una problemática, porque la tradición de Olinalá también se hace más arriba, y empieza haber conflicto entre comunidades; y en la parte textil es mucho más complicado porque hay muchas comunidades que se mueven, hay un proceso de migración muy importante sobre todo en estados como Oaxaca, Michoacán, Guerrero. Por ejemplo, las comunidades purépechas que han tenido que moverse a Estados Unidos y siguen haciendo allá sus productos, tendrían problemas si esos productos tuvieran el sello de la Denominación de Origen".

Agregó que no es un tema cerrado sino que se sigue discutiendo y viendo las posibilidades en cada caso. “Lo que sí quiero decir es que ya tenemos una Ley de Patrimonio que cuida los derechos colectivos y que marca una serie de procedimientos que se tienen que seguir si hay un tercero que quiere hacer uso de una iconografía o alguna técnica, y también hay lineamientos para establecer alguna colaboración.”

Foto: Cortesía

Original Encuentro de Arte Decorativo y Utilitario

Complejo Cultural Los Pinos

Del 12 al 15 de junio, de 10:30 a 20:30 horas

Acceso gratuito

Los artesanos que deseen unirse al movimiento Original deben escribir al correo original@cultura.gob.mx y enviar fotos de sus productos

Consulta las bases

https://original.cultura.gob.mx/