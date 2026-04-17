Natalie Portman anuncia su tercer embarazo junto a su pareja Tanguy Destable

La actriz Natalie Portman está esperando ⁠su tercer hijo junto a su pareja, el productor musical francés Tanguy Destable, según confirmó su representante a Reuters ⁠el viernes.

"Estoy muy agradecida. Sé ⁠que es un gran privilegio y un milagro", declaró la actriz ganadora de un Oscar a Harper's Bazaar, donde reveló la noticia. "Tanguy y yo estamos muy emocionados".

Portman, de 44 años, dijo que su perspectiva sobre el embarazo ha estado marcada desde hace tiempo por su educación como hija de un médico especialista en fertilidad.

"Crecí escuchando lo difícil que es quedarse embarazada", declaró a la revista. "Hay tantas personas a las que quiero que lo han pasado muy mal".

Portman dijo que tiene más energía de la que esperaba y señaló que está disfrutando cada momento porque probablemente sea su último embarazo.

Portman tiene dos hijos —el niño Aleph y la niña Amalia— con su exmarido, el coreógrafo Benjamin Millepied.

La protagonista de "El cisne negro" y "Thor" cuenta con numerosos galardones, entre ⁠los que se incluyen un ⁠Oscar, un BAFTA y dos ⁠Globos de Oro.

Una de las próximas películas más esperadas de ⁠Portman es la comedia absurda y oscura de 2026 "The Gallerist", dirigida por Cathy Yan y protagonizada por Portman junto a Jenna Ortega, Sterling K. Brown y Catherine Zeta-Jones.

La película sigue a una galerista, interpretada por Portman, que, impulsada por la desesperación, idea un plan para vender a un hombre muerto ⁠en la famosa feria de arte moderno Art Basel Miami.