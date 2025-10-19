Desde Japón lanzarán nanosatélite mexicano para monitorear volcanes

La ciencia mexicana está lista para alcanzar nuevas alturas. Este lunes 20 de octubre, el nanosatélite Gxiba-1, desarrollado por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), será lanzado a la Estación Espacial Internacional (EEI) en una misión clave enfocada en la vigilancia volcánica.

Este proyecto fue seleccionado en 2022 en el concurso internacional Kibo CUBE, de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) y la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de la ONU. Una vez en órbita, Gxiba-1 tendrá la misión de identificar patrones y tendencias en el comportamiento volcánico de México, prestando especial atención al Popocatépetl.

El nombre del satélite es un homenaje a las raíces mexicanas: gxiba es un vocablo en zapoteco que significa universo o estrellas.

Jóvenes liderando el centro de control

El pequeño satélite, aunque de dimensiones reducidas (un cubo de 10 X 10 X 10 cm), está cargado con tecnología de punta para realizar tareas de monitoreo y exploración de volcanes activos. Sus sensores medirán cambios en gases como el dióxido de carbono y el dióxido de azufre. Toda esta data será analizada mediante algoritmos de inteligencia artificial, incluyendo Machine Learning y Deep Learning, auxiliando a la comunidad científica en la predicción de erupciones.

Es importante mencionar que esta actividad estará liderada por estudiantes, como Sara Zayas Madrid, alumna de quinto semestre de ingeniería aeroespacial y colíder de operación de la misión. Ella asegura a El Economista que el proyecto es un sueño cumplido y un desafío constante.

Sara Zayas Madrid, colíder de operación de la misión. CORTESÍA UPAEP

Como colíder de operación, su rol será elemental a partir de enero, cuando se espera que el satélite sea puesto en órbita por los astronautas: “Cuando el satélite se ponga en órbita nosotros vamos a recibir datos de él (...) y vamos a hacer el monitoreo de los volcanes, tomar las imágenes, analizarlas y así poder prevenir a la población".

Zayas Madrid, quien se unió al proyecto en segundo semestre, admitió que la experiencia ha sido retadora, pues ha tenido que aprender temas avanzados que normalmente se ven hasta semestres superiores: "Es bastante emocionante, retador, pero emocionante... y ahora que estamos teniendo estos resultados es muchísimo más gratificante, porque significa que todo el esfuerzo está dando frutos y algo que va a poner a México en lo alto."

El proyecto Gxiba-1 no es el primero de la UPAEP. Con el apoyo de la Agencia Espacial Mexicana y la NASA, la Universidad ya lanzó el AztechSat-1 en 2019, el primer nanosatélite mexicano en la EEI, que fue reconocido por la agencia espacial estadounidense entre los veinte proyectos innovadores en su publicación oficial 20 Años de Ciencia de la EEI.

Nanosatélites: La tendencia que transforma el espacio

La experiencia de poner un nanosatélite en el espacio requiere años de trabajo riguroso, asegura Eugenio Urrutia Albizua, director de Proyectos Espaciales de la UPAEP. En entrevista, detalló el largo camino que inició en 2021: "Pasamos tres fases de verificación de Japón, básicamente temas de seguridad. El trabajo de documentación nos llevó un poco más de dos años".

Explica que el nanosatélite, aunque pequeño, alberga una gran cantidad de tecnología, incluyendo una computadora de vuelo, la carga útil (la cámara) y dos tipos de antenas. El director destacó la calidad de la ingeniería nacional: “Tres de las tarjetas las hicimos 100% en México, no sólo el diseño, sino la fabricación, que tiene que tener calidad espacial.

Gxiba-1 mide solo 10 centímetros por lado. CORTESÍA UPAEP

El profesor atribuyó el éxito del proyecto a un factor clave dentro de la institución: "Yo creo que en nuestro caso fue un tema de confianza. Confianza de mis autoridades en los estudiantes y en los otros profesores. En resumen, la confianza mutua que debe existir en cualquier proyecto de la vida".

Urrutia explicó además que la miniaturización es una tendencia mundial denominada "Nuevo Espacio" (New Space) y México está entrando a este mundo. Dijo que los nanosatélites son importantes porque son mucho más baratos de construir y de poner en órbita que los satélites grandes tradicionales; además tienen una actualización rápida, pues mientras un satélite grande dura 20 o 30 años (y su tecnología queda obsoleta), los nanosatélites tienen una vida útil menor, lo que permite sustituir y actualizar la tecnología rápidamente.

Por último, permiten un monitoreo extenso, incluso permiten la creación de constelaciones de satélites (varios satélites trabajando juntos), lo que garantiza un campo visual mucho más extenso y la obtención de respuestas que requieren resolverse a largas distancias, algo que drones no pueden hacer de forma segura y eficiente (por ejemplo, monitorear gases calientes sobre un cráter volcánico).

Esta tecnología, aunque incipiente en México, tiene un futuro prometedor más allá de los volcanes. Según Urrutia Albizua podrían desarrollar constelaciones de nanosatélites para ayudar a monitorear desastres naturales como las lluvias e inundaciones, lo que permitiría avisar a la población con antelación y salvar vidas.

Eugenio Urrutia Albizua, director de Proyectos Espaciales de la UPAEP. CORTESÍA

La experiencia y el éxito de la UPAEP no se quedan en casa. El director de Proyectos Espaciales confirmó que la universidad ha sido invitada a unirse a un proyecto de mayor envergadura junto a las instituciones más grandes del país.

"En este proyecto que está liderando la UNAM y el Politécnico ya nos invitaron", se trata de una iniciativa de constelación de satélites que será financiado por el Gobierno federal y donde también participará el CICESE.

El profesor celebró la colaboración: "Si no colaboramos, si no confiamos entre nosotros, los mexicanos, pues nadie nos va a venir a ayudar. Estamos felices de poder colaborar con los proyectos de una naturaleza mayor y compartir nuestra experiencia”, concluyó.

El lanzamiento del “Gxiba-1” se podrá seguir en vivo a través de la página web de JAXA: https://global.jaxa.jp/