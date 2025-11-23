La GAM abre los Vasos comunicantes entre Rivera, otros tiempos y artistas

En 1938, Diego Rivera y André Bretón firmaron en México el Manifiesto por un Arte Revolucionario Independiente, mismo que fue redactado por el político y revolucionario ruso León Trotski –en el segundo año de su estancia en el país– y el propio Bretón –durante su única visita en esta geografía–, esto, para defender el ejercicio artístico frente a cualquier tipo de control político o ideológico, incluso frente a la postura política del comunismo ruso, sistema del que Trotski fue expulsado por Stalin tras la muerte de Lenin.

“Bajo la influencia del régimen totalitario de la URSS, y a través de los organismos llamados ‘culturales’ que dominan en otros países, se ha difundido en el mundo entero un profundo crepúsculo hostil a la eclosión de cualquier especie de valor espiritual. Crepúsculo de fango y sangre en el que, disfrazados de artistas e intelectuales, participan hombres que hicieron del servilismo su móvil, del abandono de sus principios un juego perverso, del falso testimonio venal un hábito y de la apología del crimen un placer. El arte oficial de la época estalinista refleja, con crudeza sin ejemplo en la historia, sus esfuerzos irrisorios por disimular y enmascarar su verdadera función mercenaria”.

Es un extracto de dicho texto que se publicó en diarios y documentos en todo el mundo. Para acompañar el manifiesto, Diego Rivera ejecutó una xilografía de nombre Los vasos comunicantes, título homónimo del texto que Bretón publicó en 1932.

La pieza tiene una estética atípica dentro del universo iconográfico de Rivera. Presenta la abstracción de un rostro mirando de frente al espectador: con dos ojos, uno cerrado y el otro abierto; una nariz y una boca que son estrujadas por una especie de arterias que se conectan a un pequeño cerebro que flota en la frente del ser plasmado por Rivera. Esas arterias parecen intercomunicarse y verterse dentro de un par de vasos de cristal cuyas bocas bordean, se clavan sobre las cuencas de ambos ojos.

Un diálogo entre generaciones

Una de las versiones de esta pieza, la primerísima, forma parte del acervo de la emblemática Galería de Arte Mexicano (GAM), que en este 2025 celebra 90 años de existencia –fue fundada por Carolina Amor y no mucho tiempo después, administrada por su hermana Pita Amor, quien hizo de este espacio una leyenda–, en cuyo registro histórico aparecen artistas representados como Leonora Carrington, María Izquierdo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Miguel Covarrubias, Frida Kahlo y el propio Rivera, entre otros, y la cual a lo largo de este año ha organizado una serie de exposiciones resultado de la revisión de su acervo histórico invaluable.

La exposición en turno lleva ese mismo nombre: Vasos comunicantes, y es el pretexto para generar, precisamente eso, un diálogo intergeneracional e interdisciplinario con la obra visual de mixtos artistas modernos y también contemporáneos, algunos emblemáticos de la GAM y otros creadores invitados.

El resultado es la muestra de medio centenar de trabajos artísticos, entre óleos sobre lienzo, fotografías, esculturas, instalaciones, y demás, que se apodera de todos los espacios de la galería en la San Miguel Chapultepec, de artistas –sin orden estilístico– como Pia Camil, José Clemente Orozco, Gunther Gerzso, Joy Laville, Carlos Matos, Tania Pérez Cordova, Pedro Reyes, Rufino Tamayo, Francisco Toledo, Yvonne Venegas y Diego Zelaya, por mencionar un puñado, además, obviamente, de Rivera.

“La potencia plástica que tiene la pieza nos ha llamado mucho la atención, al ser tan poco usual en el trabajo de Diego (Rivera). Mostramos la obra a los artistas invitados para plantearles cómo podían relacionarse con ella. El resultado fue todo tipo de piezas. Por ejemplo, el artista Diego Berruecos nos contó que soñó una vez con Natalia Sedova (segunda esposa de Trotski), quien era una gran acuarelista. Berruecos estaba haciendo un trabajo en la casa de Trotski y estaba leyendo el libro, sobre los pasajes de Natalia y el exilio. Entonces, en esta exposición (ex profeso) Berruecos presenta una proyección de diapositivas de una serie de acuarelas que hizo en colaboración con la artista Cecilia Granara. Son las imágenes que cuenta Natalia en su viaje. Diego las fotografía y les pone algunas frases como si se tratara la ficción de las acuarelas de Sedova”, comenta Enrique Giner de los Ríos, escritor, editor y curador invitado para esta especial exposición.

Y, a partir de este ejemplo, explica: “Entonces, aquí hay desde objetos históricos y ficciones, y de repente una obra de Nahum Zenil, con su cuadro familiar, que es lo más cercano a la analogía de vasos comunicantes que puede haber. La exposición se compone de ese tipo de relaciones, a veces inesperadas, entre la obra de artistas de distintas generaciones”.

Recién cobró relevancia

Sobre el origen de la pieza Vasos comunicantes que resguarda la GAM, Juan Pérez Figueroa, director de la galería, señala: “No estamos seguros de cuántas reproducciones se hicieron. La pieza estaba en el archivo nuestro. Ésta es la que se llama ‘Prueba de autor’, o sea la primera. Sabemos que una está en el MoMA y otra en el Reina Sofía. Ahora, para Rivera también fue muy rara y si acaso se veía poco convencido de que fuera una pieza de arte, para él era más un póster. Entonces, ésa es otra manera de considerar los vasos comunicantes, en el sentido de cómo Diego veía la pieza. Lo interesante de cómo se ha dado la exposición es que cada artista tiene su manera de asimilar el diálogo entre las obras. No hay una respuesta concreta o absoluta en la propuesta”.