Estadios vistos desde arriba

La fotógrafa de Reuters, Raquel Cunha, pasó unos tres meses fotografiando partidos de fútbol amateur en la Ciudad de México y sus alrededores; trabajó principalmente los domingos, cuando los jugadores están en plena actividad. Seleccionó la mayoría de sus sujetos examinando detenidamente la ciudad en aplicaciones de mapas y luego eligiendo una lista de 15 para fotografiar con un dron.

"Estadios desde arriba". Cancha de los Dioses.Reuters / Raquel Cunha

De entre ellos, eligió dos en la ciudad y uno en el norte industrial para fotografiarlos también a pie de calle, con entornos contrastantes: la bulliciosa Monterrey; un suburbio verde y montañoso; y un barrio histórico de canales.

"Estadios desde arriba": Cancha de futbol en Monterrey.Reuters

Fotografió estadios en Tlatelolco, en esta cancha de fútbol pintada en el complejo de viviendas Tlatelolco, el equipo comunitario Sharkes organiza partidos para promover el deporte dentro de la comunidad LGBTQA+ en la Ciudad de México.

"Estadios desde arriba": TlatelolcoReuters / Raquel Cunha

Pirámides de Teotihuacán, Estadio Universitario Alberto “Chivo” Córdova. Aquí, la estructura es la obra de arte.

"Estadios desde arriba": Estadio Universitario Alberto "Chivo" CórdovaReuters / Raquel Cunha

Este estadio funciona también como un lienzo gigante: el mural "Aratmosfera", del renombrado artista mexicano Leopoldo Flores Valdés, está pintado directamente sobre sus arcos y la roca circundante, fusionando arte y arquitectura.

Vista desde arriba, se convierte en un vasto mural continuo integrado en el paisaje.

Parque Avioneta, en una de las zonas más densamente pobladas de las afueras de la Ciudad de México, en el Parque Avioneta de Ecatepec, una avioneta permanece estacionada junto a una cancha de fútbol de barrio.

"Estadios desde arriba": Campo de fútbol junto al fuselaje de un avión en el Parque Avioneta de Ecatepec.Reuters / Raquel Cunha

Con el círculo casi perfecto del cráter del volcán Xico, conocido localmente como el "ombligo del mundo", como telón de fondo, este campo de fútbol, llamado Luis Donaldo Colosio, se ubica en las afueras de la Ciudad de México.

"Estadios desde arriba": Cancha Luis Donaldo Colosio.Reuters / Raquel Cunha

La imagen contrasta las líneas limpias de un campo deportivo con la geometría tosca de un cráter volcánico.

Barrio de Las Águilas. Mientras la Ciudad de México se prepara para albergar la Copa Mundial de 2026, el renovado campo de Las Águilas destaca entre sus alrededores.

"Estadios desde arriba": Barrio las Águilas.Reuters / Raquel Cunha

Revitalizado bajo el programa “El balón regresa al barrio”, un plan de regeneración vecinal, el campo de juego inyecta color en un lugar donde las calles estrechas desembocan en un espacio compartido para el deporte y la vida social.

Estadio Olímpico Universitario. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el campus que rodea este estadio está considerado una obra maestra de la arquitectura y el urbanismo del siglo XX.

"Estadios desde arriba": Una vista aérea muestra un campo de fútbol en el Estadio Olímpico Universitario.Reuters / Raquel Cunha

Antaño, sede principal de los Juegos Olímpicos de 1968, sigue siendo uno de los recintos deportivos más históricos de la Ciudad de México.

Estadio Neza 86. Construido para la Copa Mundial de la FIFA de 1986, el Estadio Neza 86 se alza en las concurridas afueras de la Ciudad de México; un recinto en decadencia donde el fútbol mundial alguna vez se encontró con la rápida expansión de la ciudad.

"Estadios desde arriba": Neza 86.Reuters / Raquel Cunha

Complejo Parque La Mexicana. Esta terraza en la azotea de un edificio de Costco en el distrito comercial de Santa Fe, en la Ciudad de México, forma parte de un paisaje urbano estratificado que incorpora recreación y sostenibilidad. Junto a ella, un techo verde con 21 variedades de plantas y pastos autóctonos introduce una densa zona de vegetación en el entorno de hormigón.

"Estadios desde arriba": Parque La Mexicana.Reuters / Raquel Cunha

(Con información de Reuters.)