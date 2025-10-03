Diddy Combs es condenado a 4 años de prisión en Estados Unidos por cargos de prostitución

Sean "Diddy" Combs fue sentenciado el viernes a más de cuatro años de prisión tras la condena dictada el 2 de julio contra el magnate del hip-hop por cargos relacionados con la prostitución. La sentencia de 50 meses fue impuesta por el juez de distrito Arun Subramanian en una vista celebrada en un tribunal federal de Manhattan. Combs, de 55 años, se enfrentaba a una pena de hasta 20 años de cárcel.

Fue declarado culpable de dos cargos de organizar viajes de acompañantes masculinos pagados a través de fronteras estatales para participar en espectáculos sexuales con consumo de drogas -conocidos como "Freak Offs"- con las novias de Combs, mientras él grababa vídeos y se masturbaba.

El jurado le absolvió de los cargos más graves de asociación ilícita y tráfico sexual, que podrían haberle valido una cadena perpetua. Los cargos se basaban en la acusación de la fiscalía de que Combs utilizó la violencia y las amenazas para coaccionar a dos de sus novias -la cantante de rhythm and blues Casandra Ventura, y una mujer conocida en el tribunal por el seudónimo de Jane- para que participaran en los encuentros.

Combs se declaró inocente y se espera que recurra su condena. En un discurso ante el tribunal antes de que Subramanian le impusiera la condena, Combs pidió disculpas a Ventura y Jane y dijo que había aprendido la lección.

"Sé que nunca volveré a poner mis manos sobre otra persona", dijo Combs, que ha estado entre rejas en una cárcel de Brooklyn desde su detención en septiembre de 2024. A Combs, fundador de Bad Boy Records, se le atribuye el mérito de haber dado visibilidad al hip-hop en la cultura estadounidense. El empresario neoyorquino es uno de los hombres más destacados de la industria del entretenimiento que se ha enfrentado a un juicio por delitos sexuales.