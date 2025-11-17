Corona Capital 2025 cierra con Linkin Park, Deftones y el espectacular regreso de James

La banda de nu metal estadounidense Linkin Park cerró las actividades de la edición 2025 del Festival Corona Capital, la noche del domingo 16 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Unas horas antes, el escenario que se había transformado en el Pink Pony Club de Chappell Roan, la noche del sábado, se sustituyó por el White Pony Club de los Deftones, quienes junto con Linkin Park, TR/ST y Of Monsters And Men fueron los encargados de cerrar el tercer día de la edición 2025 del festival.

La edición 2025 del Festival Corona Capital reunió a 236,000 personas a lo largo de un fin de semana que celebró 15 años de historia musical y contó entre sus teloneros el viernes a Foo Fighters, Queens of the Stone Age; y el sábado a Chappell Roan, Alabama Shakes y OMD.

Deftones era de las bandas más esperadas, un detalle que se distinguía con la cantidad de playeras de la banda que se veía entre el público. La banda liderada integrada por Chino Moreno, el guitarrista Stephen Carpenter, el baterista Abe Cunningham y el tecladista/DJ Frank Delgado presentaron su más reciente álbum private music y demostraron que son una de las bandas más queridas entre el público mexicano.

James, Of Monsters And Men, Weezer y Jerry Cantrell

James regresó al Corona Capital para ofrecer una de las presentaciones más memorables de todo el festival. Tim Booth comanda a su banda y al público como un líder espiritual capaz de llevarte desde lo más emocional hasta lo más eufórico.

James se presentó en el Escenario Doritos el domingo 16 de noviembre. Foto: César Vicuña / Cortesía OCESA

La banda de Manchester formada en 1982 ofreció un balance perfecto entre sus trabajos más recientes Yummy (2024), Living in Extraordinary Times (2019) y una bocanada de sus clásicos “Five-0”, “Tomorrow”, “Born of Frustration”, “Out To Get You”, “Laid”, y un épico final con “Sit Down”, que puso a bailar y cantar frenéticamente a todos los presentes. James fue una de las bandas que se presentaron en la primera edición del Corona Capital y nuevamente se volvieron favoritos del festival.

Los islandeses de Of Monsters And Men fueron un punto perfecto para contrarrestar las atmósferas pesadas de los Deftones. El sexteto de folk rock llegó con su más reciente álbum All Is Love and Pain in the Mouse Parade, un melancólico trabajo que aborda temas de amor, dolor y soledad en una atmosférica cascada de guitarras y texturas ambientales.

“Ordinary Creature”, “Styrofoam Cathedral” y la explosión de coros de “Little Talks” llenaron las atmósferas que de repente se mezclaban con las distorsiones de los Deftones.

Weezer ofreció un divertido repaso por su discografía de College Rock que cautiva con su sencillez y sensibilidad pop. Entre los coros de “Hash Pipe”, “Island in the Sun”, “Beverly Hills”, “Say Isn’t So”, “Buddy Holly” y un set que incluyó un par de homenajes a “Celebrity Skin” de Hole y “Here The Story Ends” de The Sundays.

La banda alemana Kadavar, Jerry Cantrell fueron uno de los puntos conectores para el cierre de la noche con los teloneros Deftones y Linkin Park. El veterano guitarrista y cofundador de Alice in Chains llenó de grunge la tarde del domingo con un repertorio que incluyó clásicos fundamentales de la discografía de la banda de Seattle como “Them Bones”, “ Would?” y “Rooster”.

El festival Corona Capital volvió a demostrar que es uno de los festivales insignia de la Ciudad de México y que regresará en su edición del 2026.

antonio.becerril@eleconomista.mx