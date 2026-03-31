Centro Cultural de España en México abre exposición de revistas raras

A partir de esta semana, el Centro Cultural de España en México (CCEMx), abre al público la exposición "Páginas en construcción.50 años de revistas ensambladas, experimentales y raras en España", que propone una amplia mirada a las más singulares y representativas revistas coleccionadas desde los años 70 y hasta la actualidad.

La muestra, en colaboración con el Instituto Cervantes, transita principalmente por las piezas más singulares coleccionadas y atesoradas por el curador de la exposición, Pepe Murciego (Madrid, 1967) —artista interdisciplinar y coeditor, desde 1993 junto a Diego Ortiz (Madrid, 1968), del proyecto de acción y experimentación editorial La Más Bella—, compilación y exhibición que complementa su arquitectura con otras revistas excéntricas prestadas por destacados coleccionistas, artistas y editores.

Más cercanas a la experimentación visual y al libro objeto que al formato clásico de lomo o grapa, estas revistas fueron editadas, en la mayoría de los casos, por artistas y creadores/creadoras literarios que plasmaron su trabajo artístico o poético, con lo que se podría afirmar que no son exactamente revistas de arte, sino de artistas.

Cajas de cartón o madera, carpetas de gomas, estuches con cremallera, delantales de cocina, cestas de mimbre, cartones de huevos, paquetes de tabaco, incluso materiales efímeros como ampolletas de vidrio o latas, son algunos de los soportes artísticos que se convirtieron en atípicos contenedores de una revista ensamblada, experimental o rara.

Algunas de las revistas que serán exhibidas son: Texto Poético (Valencia, 1977-1989), El Naufraguito (Barcelona, 1989-en activo), Aire (Barcelona, 1992-1999), El Cártel (Madrid, 1998-en activo), experimenta… (Madrid, 1998-en activo), La Más Bella (Madrid, 1993-en activo), Al Buit (Barcelona, 2002-2004) o Anomalía Comprimido (Barcelona y París, 2012-en activo), entre otras.

La compilación Más Bella

La colección de Pepe Murciego comienza en Madrid, en el año 1993, cuando, junto a lxs artistas y amigxs Diego Ortiz y Juanjo El Rápido, inicia el proyecto editorial La Más Bella que, 30 años después y en activo, se ha convertido en uno de los proyectos de revistas raras, ensambladas y experimentales españolas con más años de existencia, siendo uno de los referentes más importantes a nivel mundial en este tipo de publicaciones. Su colección está centrada principalmente en ediciones excéntricas editadas en España, desde mediados de los años 70 y hasta nuestros días.

La Más Bella es un proyecto de reflexión (poca), acción (mucha) y experimentación (muchísima) en el mundo de la edición de arte contemporáneo, que impulsa y realiza proyectos artísticos específicamente pensados para ser editados por canales y métodos al margen del mundo editorial convencional.

"Páginas en construcción. 50 años de revistas ensambladas, experimentales y raras en España" es parte del programa que presenta el Centro Cultural de España en México (CCEMx), ubicado en Donceles 97 y en Guatemala 18, Centro Histórico.

Para mayor información, te invitamos a visitar el sitio web: https://ccemx.short.gy/Qr86Md