En el marco del aniversario del sello disquero Urtext Digital Classics, se anunció que del 1 al 5 de diciembre se realizará el Segundo Festival Urtext, en alianza con la Asociación Civil Multidisciplina, Arte y Sociedad (MAS). El evento contará con más de 24 conciertos entre los cuales 19 son de cámara, uno orquestal y uno con ensamble barroco, esto sumará la participación de casi 200 artistas; el evento también incluirá una parte académica, conferencias, talleres, clases magistrales, cursos, mesas de debate con destacados especialistas y obras de teatro infantiles con música en vivo. Este programa está preparado para formato hibrido y como sede física tendrá el Museo Franz Mayer.

“La idea es amplificar la experiencia musical a todos los que nos privilegien con su preferencia y que esto se convierta en un evento anual, que sea cada vez más grande e incluyente”, dijo Marisa Canales, fundadora del sello y quien dirige desde hace 26 años. Agregó que desde el año pasado decidieron que era el momento de empezar a mostrar el trabajo de los artistas de su sello, pero por motivos de la pandemia no se pudo llevar a cabo el festival de manera presencial; para 2021 en su segunda edición el reto crecerá con un evento híbrido.

“El año pasado se tuvo una resonancia muy grande por redes sociales, el alcance de las presentaciones fue de 600,000 personas, es algo significativo para tratarse de un sello mexicano que se dedica a la producción de concierto y que después se amplió a otros géneros, pero en esta ocasión también queremos apostar por regresar a la música presencial”.

La música da motivo a nuestra existencia; “yo que soy músico sabemos perfectamente que sin el público la experiencia es totalmente otra, el intercambio de energía que se da entre el público y el ejecutante, no hay manera de describir lo satisfactorio que es tener ese intercambio y lo duro que es hacerlo sin la presencia del público. Hay una motivación que se da cuando está el público presente que es muy difícil conjugar cuando no lo tienes. Somo seres de comunidad y la pandemia nos enseñó la falta que hace tocar a la gente, sentirla, no hay como el calor humano y la piel. La piel de no rosarse con otra piel se va secando”.

Nuevas generaciones

El festival busca fortalecer la promoción y difusión de la música barroca, clásica, tradicional, contemporánea y jazz, de México y Latinoamérica. Benjamín Juárez, como parte de la organización del evento, asegura que el festival también pretende refrendar el presente y futuro de la música de la región. “Ayudar a difundir la calidad de lo que es esa nueva generación de músicos mexicanos y latinoamericanos, pero que no se conocen tanto como debiéramos. Con raíces, con compromiso, con talento y con una formación al nivel más alto que se puede tener en el mundo”

Agregó que la muisca evoluciona, cambia, y si nosotros no sabemos quiénes somos, no podemos saber tampoco a donde vamos. Dijo que la importancia de la música no es solamente por la belleza que tiene o lo entrañable que puede ser, también es parte de las distintas culturas, espacios que habitamos y de una expresión, “desde el sur hasta el norte del país hay grandes diferencias. No sólo se trata de capturar la música con la emoción y con la belleza, sino también de ponerla en un contexto histórico de cuando fue escrita y el que estamos viviendo ahora”.

Un festival que da empleo

Los organizadores explican que otro objetivo es buscar que los creadores artísticos vivan de la actividad que da sentido a su existencia y ejerzan su arte correctamente remunerado. Por ello se creará un fondo de procuración de recursos que financie el evento.

La campaña “Presentes para la Música” se hizo el año pasado con gran éxito, pues se logró la meta y se rebasó, ahora se espera nuevamente lograrlo con apoyo del público. “Aunque hay un derecho a la cultura y se nos debe proveer, el dinero no es suficiente, hoy hay distintos modelos y la participación mayor de los ciudadanos es algo que se está gestando en México. Necesitamos el apoyo de todos. Para que la ciudad vuelva a estar viva, tiene que haber música, comida y emoción”, concluye Juárez.

Este festival convoca a los mejores artistas en cada especialidad y género; se acerca a distintos públicos a través de actividades académicas y artísticas en las mejores condiciones, ya sea en los diferentes espacios del Franz Mayer y/o de manera virtual a través de:

https://www.masmexico.org/festivalurtext http://www.urtextonline.com/store/ https://www.facebook.com/urtextonline.

La información para la recaudación de fondos estará disponible desde el 1º de julio en:

https://www.masmexico.org/festivalurtext , http://www.urtextonline.com/store/

y la página de la donadora es:

https://donorbox.org/presentes-por-la-musica

