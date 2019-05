Actualmente, derivado de las encuestas de salud, se estima que 1 de cada 3 mexicanos tiene hipertensión arterial. Se presenta con más frecuencia en los estados del Norte del país, asociado a las condiciones de vida (sedentarismo) y malos hábitos alimenticios (ingesta de sal, alcohol).

En el Día Mundial de la hipertensión cabe la reflexión. En México las acciones siguen siendo insuficientes, aseguró la Dra. Edith Ruiz Gastelum, especialista en cardiología en entrevista. “Lamentablemente la mitad de los pacientes que son hipertensos no lo saben y de los que están en tratamiento, no están controlados. Sólo un 25% se atiende adecuadamente”.

El problema de la hipertensión es que es asintomática, explica la especialista, el 95% de los pacientes no tienen molestia, por eso se ha ganado el nombre del “asesino invisible o silencioso”. Algunas manifestaciones que pudieran presentarse son fatiga, dolor de cabeza, zumbido de oído, pero estos síntomas muchas veces se adjudican a otras enfermedades.

En cuanto a las instituciones de salud, la doctora calificó a los cuadros básicos como “pobres”, pues dijo que no necesariamente tienen los mejores medicamentos o los más potentes en cuanto a hipertensivos, “de repente tienes pacientes que para contrarrestar la hipertensión con el cuadro básico institucional deben tomar hasta cinco o seis pastillas al día, esto genera poca adherencia, aunado a que no tienen síntomas, lo más probable es que no se tomen las pastillas”.

Con este panorama la detección y seguimiento se complica, “pero lo que queremos que los pacientes entiendan es que no sólo estamos tratando una cifra (la que te marca el tensiómetro), estamos tratando el riesgo que conlleva la hipertensión arterial: esto engrosa las arterias y facilita el depósito de partículas de colesterol al interior de éstas (arterosclerosis), además favorece a que el corazón se ponga grueso, se presente una hipertrofia y genere una insuficiencia cardiaca”.

Responsabilidad compartida

La especialista hizo hincapié en que debemos enfocarnos en la detección con una amplia participación de la comunidad, justo para encontrar a esos pacientes que han vivido con este padecimiento sin saberlo. No se puede dejar todo el trabajo al sistema de salud, que desafortunadamente queda rebasado. “cada persona tiene la responsabilidad de su salud en la mano”.

Incluso la Organización Mundial de la Salud propuso para este año el hash tag #conocetusnúmeros, esto es una invitación para que la comunidad participe en el esfuerzo de detección. Este mes también está dedicado a la medición. A través de una iniciativa mundial coordinada por la Sociedad Internacional de Hipertensión.

Con este enfoque la Dra. Ruiz, se une a la propuesta con algunos consejos que “parecen muy simples, pero hacen la diferencia”:

Comer sano, llegar al peso ideal, hacer ejercicio (mínimo diez mil pasos diarios), medirse, monitoreo de colesterol, glucosa y controlar la presión arterial. En este último punto pidió ser muy cuidadosos “pareciera muy fácil pero frecuentemente se hace con el brazalete inadecuado, en la posición y bajo condiciones inadecuadas”. Para ello recomendó tomar la presión en el brazo, con una posición a la altura del corazón y que el paciente esté tranquilo cinco minutos antes de la toma y no haber ingerido cafeína media hora antes. “Una toma correcta, nos permite un diagnostico más claro, esto es crucial”.

Concluyó que tenemos que cambiar nuestra perspectiva y ser más corresponsables con nuestra salud, “necesitamos fomentar la educación y concientizar a nuestros pacientes. El seguimiento de su presión arterial genera pacientes empoderados y esto es muy valioso para el médico e incluso para un sistema de salud, después de eso, llegar al control será el ideal”.

[email protected]