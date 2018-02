Nace en México VCS Capital un Fondo de Inversión de Capital Privado especializado en realizar inversiones dentro de la industria del entretenimiento.

En entrevista, Marco Forte y Francisco Cordero, fundadores y directivos de la empresa, charlaron con El Economista del fondo que aseguran es el primero en su tipo Latinoamérica.

Ya tienen 150 millones de pesos y el rango de inversión del fondo está entre 5 y 10 millones de pesos por empresa y sus primeros proyectos son cinematográficos.

“En otros países sí existe esta figura de capital privado pero en México no, aquí hay para otras industrias; para el entretenimiento no es el caso, no existe”, señaló Marco Forte.

Lo que se hace en México, explicó Francisco Cordero es juntar dinero gracias a los amigos y las familias para un proyecto.

“Juntan dinero para levantar su película pero de ahí a tener un instrumento financiero que sea un vehículo para financiar diferentes proyectos de un portafolio ambiciosos no había hasta ahora con el nuestro”.

El fondo trabaja con un grupo de inversionistas privados y la tesis es destinar los recursos a la industria del entretenimiento en general, aunque por el momento se han enfocado en la producción cinematográfica.

“Buscamos oportunidad para generar rentabilidad. VCS Capital invierte en empresas en etapa de desarrollo y/o de crecimiento relacionadas con la industria del entretenimiento en México Se busca implementar un gobierno corporativo robusto dentro de las empresas del portafolio en donde buscaremos mantener un papel relevante en la operación de cada una de ellas”, comentó Forte.

Hasta ahora, VCS Capital tienen un fondo aproximado de 150 millones de pesos y el rango de inversión del Fondo está entre 5 y 10 millones de pesos por empresa porque no quieren financiar en su totalidad los proyectos.

El fondo de inversión cuenta con un comité que toma las decisiones acerca de los proyectos en los que se invertirá.

“El entretenimiento es un mercado muy complicado porque es difícil evaluar los riesgos de este tipo de activos. Ni Disney sabía cuanto generaría con Coco, por ejemplo. Es un perfil de riesgo distinto pero al mismo tiempo la recuperación puede ser más atractiva que otro tipo de fondos”, agregó Marco Forte.

Los entrevistados ven el cine como un mercado “pulverizado”, “Hay éxitos, pero en pocas manos y el mercado es enorme y ves desde el productor impecable que tiene claridad sobre su producto y cómo lo va a vender, hasta el productor que tiene un gran proyecto pero no tiene idea”.

VCS Capital ya tiene seis inversiones comprometidas pero este año, aseguran, tiene que ser cautelosos pues es complicado con elecciones y la Copa del Mundo.

“Es un tema estratégico pero esperamos que en los próximos años podamos colocar la totalidad del fondo”, opinó Forte.

Su primera inversión fue en la película Vive por mí, protagonizada por Martha Higareda con un tema de responsabilidad social y los resultados fueron buenos para el fondo.

“Trabajamos con una productora y éste fue el primero de cuatro proyectos que tenemos. La siguiente producción es con Alebrije Producciones de Mónica Lozano y es una película de fútbol que se llama Fuera de lugar, un remake de una producción argentina que va a distribuir Videocine”, informó Marco Forte.

Entre los planes de VCS Capital, Fondo de Inversión de Capital Privado especializado en la industria del entretenimiento están abrir un nuevo “fondo” en cinco años.

“Nos vemos con éste fondo cerrado en ese plazo y con el monto invertido y revisando los resultados de las primeras producciones cinematográficas y emprendiendo uno nuevo pero más grande y con más dinero”, finalizó Francisco Cordero.

¿Quiénes son?

Francisco Cordero. Administrador por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tiene cursos de actualización en la Universidad de Harvard y Stanford; cursó el Programa de Alta Dirección en Capital Privado del IPADE y es dueño de BTF Media.

Marco Forte. Ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana. Programa de Alta Dirección en Capital Privado del IPADE. Colaboró como Administrador de Negocios en el área de Capital Emprendedor en Nacional Financiera en donde colaboró en la formalización (inversión) de más de 15 empresas “StartUps”, así como en más de 30 Fondos de Inversión de Capital Privado.

