Se dio a conocer la Onceava Edición de Cinema Planeta, Festival internacional de Cine y Medio Ambiente de México, el cual se llevará a cabo del 21 al 26 de mayo en diferentes municipios del estado de Morelos, a sólo unos minutos de la ciudad.

Este Festival concluyó su primer ciclo de diez años en 2018, a partir de este 2019 se renueva e incrementa su labor.

“El año pasado cerramos un primer ciclo, fueron muchas experiencias que nos ayudaron a crecer, pudimos dar forma a este movimiento cinematográfico, pero además educativo. Evolucionó para atender a muchos jóvenes y mover conciencias, transformarlos e impulsarlos a hacer cambios alrededor del medio ambiente. En esta edición esperamos lograr un nuevo capítulo de diez años más por delante, al menos, y seguir evolucionando”, dijo Gustavo M. Ballesté, co director de Cinema Planeta, durante la presentación en la Cineteca Nacional.

Con esta premisa de evolucionar, este año como tema central se eligió El Espacio, “al cumplir 50 años del primer viaje a la luna, festejamos este hecho, pues desde el espacio es donde tenemos la perspectiva para comprender plenamente las consecuencias de la huella abrumadora y destructiva del ser humano”, compartió Ballesté. De acuerdo con los organizadores, las películas participantes ofrecerán una mirada hacia el espacio y permitirán el análisis de este con una nueva perspectiva.

Foto EE: Netlly Toche

Eleonora Isunza, también co directora del proyecto dijo: “Nos dimos cuenta que uno de los principales objetivos de Cinema Planeta no se había cumplido del todo, visualizarnos todos como viajeros de esta canica azul gigante, como tal, darnos la mano y luchar como especie, por ello decidimos abrir el cuadro, salirnos y tener esta perspectiva. Nuestro mensaje es: El cielo y la tierra están juntos, el espacio exterior no es un plan B, otra oportunidad o un nuevo mundo, es parte de nuestra realidad”.

Diversas actividades

Habrá diversas secciones y eventos alrededor de este festival.

En la sección de películas Focos se ofrecen una mirada distante, pero muy cercana a nuestro planeta, brindando al público esa perspectiva única, pero crucial. La sección incluye títulos como 16 Sunrises de Pierre-Emmanuel Le Goff; A Year Along the Geostationary Orbit de Felix Dierich; Earthrise de Emmanuel Vaughan-Lee; Cielo de Alison McAlpine y Out of the Present de Andrei Ujica.

Para la selección en competencia internacional se presentarán seis títulos Sheep Hero, The Lonely Battle of Thomas Reid, Ghost Fleet, Animus Animalis, Beyond the Mountains y Welcome to Sodom.

Mientras que las contendientes mexicanas para el premio Eugenio Polgovsky son A morir a los desiertos, Patrimonio, Ya me voy, Mujer, se va la vida compañera y Júba Wajiín, resistencia en la montaña de Guerrero.

En la sección Cuenca se proyectará Guerrero, Por los camiones del sur y Semillas contra el despojo. Además, se realizará por segundo año Cuenca Lab, actividad académica realizada en Tepoztlán.

Durante el festival se lanzará la nueva plataforma educativa Space VJ´s Platform, en la que, imágenes y sonidos del espacio ultra exterior provenientes de la NASA, serán mezcladas y editadas en México por jóvenes en el Laboratorio de Inmersión del Centro de Cultura Digital, al mismo tiempo, en Austria se procesarán los sonidos para crear música. Los jóvenes trabajarán uno a uno entre México y Austria para crear sus proyectos espaciales a distancia.

Este intercambio generará contenidos audiovisuales de inmersión total, dirigidos a un público internacional y diverso. Este proyecto buscará promover la cooperación internacional para el uso pacífico y sustentable del espacio ultra exterior.

Por último, con la Embajada Suiza y la Cineteca Nacional, se presentará la retrospectiva de Christian Frei, que incluye su última película Genesis 2.0. En la sección infantil se proyectarán las películas Tesoros de María Novaro y Los reyes de Bettina Perut e Iván Osnovikoff. La sección Tierra proyectará cinco títulos mexicanos y recibirá a más de 15 mil estudiantes en las Salas Ambientales por las mañanas.