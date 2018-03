Ultrapato nació hace más de 20 años en Monterrey como un cómic independiente que de inmediato convirtió al superhéroe mexicano en una figura de culto.

“Estaba en la secundaria y Ultrapato comenzó en hojas que se pasaban de mano en mano y a la gente le gustaba mucho y años después lanzamos un tiraje de 2,000 ejemplares del cómic y se vendió de inmediato”, dijo el artista Edgar Delgado vía telefónica desde Puerto Vallarta.

Ultrapato cuenta la historia de Carlos Bay, un pato de 20 años que vive rodeado de animales con características humanas de nombre Valiant que tienen súper poderes alienígenas y que luchará contra el malvado Ultragallo.

Hace unos meses, Edgar Delgado realizó una nueva versión de las aventuras de Ultrapato y también se agotó.

“Ha sido increíble. Esa versión la hice con Omar Lozano, el dibujante Humberto Ramos y J.Scott Campbell y fue una sorpresa la manera en la que se vendió. Ahora, ya hice una nueva edición de Ultrapato con portada nueva y varias sorpresas más que voy a presentar en CONQUE en Querétaro porque me he dado cuenta que hay muchos fans que no lo olvidan y me da mucho gusto”, señaló.

Además, llevará el libro de Valiant, parte del universo de Ultrapato que también tiene sus fans y que se espera se convierta en toda una serie.

“Mi idea es crear un universo muy mexicano con todos estos personajes y espero que un día pueda hacer una película con todos ellos porque lo merecen”, explicó.

Edgar Delgado es artista exclusivo de Marvel y ha trabajado como colorista en The Amazing Spider-Man y Darth Vader pero su orgullo más grande es ser el padre de Ultrapato.

“Creo que todo creativo debe aspirar a crear sus propias cosas. Digo, está chido trabajar para otros pero Ultrapato es mío y espero que un día pueda vivir del personaje y que las personas que van a verme a las convenciones se acerquen por mi personaje y la otra mitad por Marvel”, agregó.

¿Es cierto qué vas a trabajar en el cómic de Tony Stark: Iron Man?

“Sí, Marvel va a relanzar algunos títulos y en junio saldrá Iron Man con historia de Dan Slott y creo que nunca he trabajado con Stark”.

Edgar Delgado es una celebridad en el mundo de los comics y ha trabajado en distintas editoriales como Dark Horse Comics, DC Comics y Marvel Comics, en títulos como “The Amazing Spider-Man”, “Darth Vader”, “Extraordinary X-Men” y “Champions” junto a Humberto Ramos.

¿Qué hace un colorista?

“El dibujante hace su trabajo a lápiz, luego llega el entintador y hace su trabajo en blanco y negro y yo, el colorista, se encarga de meterle el color, digamos que me encargo de iluminar la escena y que cuando pase algo se vea espectacular”.

Edgar Delgado es parte de los invitados de CONQUE, El evento de Cómics y Entretenimiento de México. 4, 5 y 6 de mayo de 2018 que se realizará en Querétaro Centro de Congresos.

Rosario Dawson es una de las estrellas que se presentarán en CONQUE para hablar de su trabajo en la serie The Defenders donde personifica a la enfermera que roba el corazón de Luke Cage y de Gail, su personaje en Sin City.

Dawson convivirá con sus fans, firmará autógrafos se tomará fotos e incluso hay un paquete para desayunar con ella.

El evento de cómics se realizó hace un año en Querétaro con la presencia de Stan Lee, estrella de la industria que convocó a más de 50,000 asistentes y el evento provocó una derrama económica de 70 millones de pesos.

Para esta nueva edición, CONQUE ofrecerá más de 300 horas de entretenimiento con la presencia de artistas como: Humberto Ramos, Mark Brooks, Skottie Young, Carlos Pacheco, Ariel Olivetti, Patricio Betteo y el caricaturista Helguera entre muchos otros.

