París, Francia.- "Se trata de una colección privada que está disponible para visitantes distinguidos, directivos de la marca y algunos empleados. No es pública”. Así me lo dejó claro mi guía Ludovic Piriou quien me dio un recorrido por la Colección Renault Classic, una muestra conformada por 760 vehículos entre los que se encuentra un tanque.

Emocionado me contó cómo inició la historia de la compañía francesa fundada por los hermanos Renault y cuyo primer ejemplar fue el Type A de 1898. A él le siguieron modelos denominados por letras y cuya evolución se puede apreciar por el cambio en el diseño, la adopción de tecnología más avanzada como pasar de iluminación a partir de velas hasta el salto a focos eléctricos.

La Colección Renault Classic la integran 760 vehículos, entre ellos un tanque. Foto EE: Marcos Martínez

Los periodos posguerra marcaron momentos trascendentales para la compañía al aplicar la tecnología desarrollada para vehículos militares a los autos de uso privado. Así llegaron el 4CV, la Estafette (primer vehículo de tracción delantera de Renault), el Dauphine y el R4.

Las décadas de los sesenta y setenta tuvieron importantes ejemplares (hoy muy cotizados por los coleccionistas) como el deportivo R8 Gordini o el R10.

Los periodos posguerra marcaron momentos trascendentales para Renault al aplicar la tecnología desarrollada para vehículos militares a los autos de uso privado. Foto EE: Marcos Martínez

Ya en los ochenta están el Fuego, un coupé basado en el R18 y que fue muy apreciado por su pulida aerodinámica y aspecto deportivo, así como el Espace, un revolucionario monovolumen familiar que en 1984 llegó al mercado y del que sólo se vendieron 7 ejemplares en el primer mes pero que paulatinamente se hizo más popular hasta que su producción se vio corta frente a la demanda del mercado.

Un lugar especial tiene la familia de autos turbocargados que se restauró especialmente para celebrar los 40 años de la adopción del turbo en los autos de la marca y que inició en la F1 con el RS01. Esta tecnología poco después se aplicó a modelos como el R5 Turbo, R18, R9, R11, Fuego, y ya en la década de los noventa al R21, R25 y Safrane.

La Colección Renault Classic se encuentra en un salón en la parte superior del Centre de Distribution Pièces de Rechange. Foto EE: Marcos Martínez

Renault Classic se encuentra en un salón ubicado en la parte superior del Centre de Distribution Pièces de Rechange, en la planta de Flins, donde se fabrica el ZOE, el primer eléctrico de la marca francesa.

En una primera etapa los modelos fueron denominados por letras. Foto EE: Marcos Martínez

