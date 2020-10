Porque el Movimiento Estudiantil de 1968 no se olvida y, es más, se retoma con más fuerza por el valor del testimonio histórico como herramienta para la construcción de las luchas sociales y las transformaciones políticas del país, Radio UNAM puso a disposición del público, a través de su podcast, el contenido de una serie de 17 cintas de acetato que contienen grabaciones del espacio radiofónico “El movimiento estudiantil informa”, el cual fue puesto a disposición de los líderes del movimiento por el entonces rector Javier Barrios Sierra. Uno de los encargados de la emisión fue el propio Carlos Monsiváis.

Se trata de 17 testimonios sonoros de gran valor histórico, entre ellos, una entrevista con un miembro de la Coalición Nacional de Maestros; la conferencia de prensa que ofreció el Consejo Nacional de Huelga a manera de respuesta al informe de gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz; una declaración del Consejo Universitario ante la situación que enfrentaban los estudiantes, reiterando la autonomía, la libertad de cátedra y, con ella, la discusión libre de las ideas.

También contiene una entrega de once partes con los orígenes, historia y desarrollo del movimiento y testimonio del profesor universitario y politécnico, Heberto Castillo, en el que narra la agresión sufrida el 27 de agosto de 1968 por parte de agentes de la policía, lo cual lo obligó a refugiarse en el campus de Ciudad Universitaria:

“Desgraciadamente, todo confirma que el orden constitucional está roto desde la noche del 27 de agosto, cuando el ejército ha estado patrullando las calles de la ciudad. Las garantías individuales han sido suprimidas de facto y considero, como maestro de la Universidad y de Politécnico que el diálogo abierto que hemos estado pidiendo, exigiendo desde el inicio del conflicto, podrá resolver el problema, será el medio; pero de la forma en que las autoridades han respondido no se puede establecer diálogo. No podemos dialogar a puñetazos”, es parte del audio sobre la declaración del ingeniero Heberto Castillo.

Así como este fueron los materiales encontrados en 2004, durante la mudanza de la fonoteca de Radio UNAM de la Colonia del Valle al Palacio de la Autonomía, en el Centro Histórico de la ciudad, con la leyenda “Movimiento estudiantil”. Sin embargo, las cintas no fueron escuchadas de inmediato dada la falta de soportes para su escucha. Cuatro años más tarde, durante el 40 aniversario del movimiento, los audios finalmente revelaron la serie de testimonios de la emisión “El movimiento estudiantil informa”.

En entrevista telefónica, a propósito de la puesta en disposición de este material, el escritor Benito Taibo, director de Radio UNAM, comparte que esta emisora “estuvo funcionando durante todo el movimiento del 68, hasta la toma de las instalaciones de la universidad, del campus central, el 18 de septiembre por la noche por parte del ejército. El rector Barros Sierra dio la posibilidad a los miembros del Consejo Nacional de Huelga a tener este programa: ‘El movimiento estudiantil informa’. Carlos Monsiváis fue uno de los encargados de mantener esta conversación con los radioescuchas y de contar todas aquellas demandas que estaban sucediendo al seno de la universidad: el Pliego Petitorio y todo aquello que tiene que ver con el propio movimiento”.

Taibo apunta que con la transformación de los soportes tecnológicos obliga a procesos complejos de digitalización y restauración de materiales, por lo cual, todavía existe “un archivo inmenso, en el cual hemos encontrado maravillas”.

Entre otros de los materiales que se han restaurado y digitalizado se encuentra el primer programa feminista que hubo en México, a partir de los años 70: “Foro de la mujer”, conducido y dirigido por la poeta guatemalteca Alaíde Foppa, mismo que el año pasado fue considerado como Memoria del Mundo por la Unesco.

“Y hay todavía un montón de cosas dentro de nuestra fonoteca. Estamos en un proceso largo y complejo. Llevamos aproximadamente el 70% del trabajo de digitalización en compañía y complicidad de la Fonoteca Nacional. Conforme vamos digitalizando y teniendo los materiales a buen resguardo, se van subiendo al podcast que es posible encontrar en la página Radio UNAM”, anota el director.

Por último, Benito Taibo reflexionó sobre este momento histórico “en el que perdimos la inocencia. Nadie pensaba que la respuesta del gobierno en turno a este movimiento, que de muchas maneras era ingenuo, fuera tan violenta y tan agresiva. Nadie pensaba que la autonomía universitaria sería violada como lo fue y encarcelados muchos líderes. A partir de ahí se dieron momentos dramáticos y terribles de desapariciones y tensiones de las cuales no hemos acabado de cerrar esa tremenda y terrible herida. La UNAM sigue siendo ese lugar maravilloso de creación de conciencia crítica, de divulgación y de creación de conocimiento y transmisión de la cultura que, sin duda nos debe de hacer sentir a todos muy orgullosos. No me cabe la menor duda”.