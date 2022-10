Prudencia alecciona a Gastón: hablemos de finanzas, pero con monitos

Para contribuir a la educación financiera, este viernes se lanza FINTALKS El Cómic, una iniciativa colectiva impulsada por empresas, asociaciones y creativos digitales que buscan poner a disposición del público no especializado información y conceptos financieros básicos de una manera sencilla, atractiva y divertida.



Abanderada por la empresa Creditea, la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), la plataforma Frik-in (la app que mapea las aficiones lúdicas de México) y expertos que encabezan los foros digitales Emparejando Tus Finanzas y Suicidando al Godínez, FINTALK, El cómic, será una serie mensual de historietas gráficas digitales de gran valor para que las personas puedan incrementar sus conocimiento financieros y con ello, tomen mejores decisiones sobre el uso de productos y servicios del sector.



Un equipo multidisciplinario de ilustradores encabezados por TOSE Buenabad, guionistas y especialistas financieros crearon y dieron contenido a los personajes de Gastón y Prudencia, quienes a través de situaciones económicas reales aleccionarán a los usuarios de servicios financieros en temas de ahorro, presupuesto, prevención de fraudes, crédito, entre otros.



En conferencia de prensa celebrada este jueves se destacó que la pandemia de Covid-19, que impactó de forma negativa la economía del 56% de la población adulta, nos enseñó la importancia de tener una educación financiera fortalecida que nos ayude a enfrentar adecuadamente emergencias económicas de cualquier índole.



FINTALKS, El Cómic, se lanza justo en la Semana Nacional de Educación Financiera promovida por la Condusef, para ofrecer al público el ABC de las finanzas personales a través de un lenguaje ameno, recursos gráficos atractivos y ejemplos vinculados a la vida cotidiana.



Leví Alvarado, experto financiero y fundador de Suicidando al Godínez señaló la importancia de la cultura financiera: “En México no tenemos cultura financiera, no nos enseñaron a pensar en nuestro dinero, la pregunta clave no es cuánto ganas, sino con cuánto te quedas”, y subrayó la relevancia de acercar la educación financiera a través de un lenguaje cotidiano, divertido y fácil de asimilar, para tomar decisiones informadas, ya que no contar con ella puede hacer que la vida sea más difícil.



En ese sentido, Juan Cuéllar, director de Experiencia de Usuario, Operaciones y Ventas de Creditea, afirmó que “extender la cultura financiera es una tarea de todos, por ello, en Creditea nos sumamos a este movimiento educativo porque estamos convencidos de que estos materiales ayudarán a los ciudadanos a incrementar su conocimiento financiero, porque al final, impulsar la educación financiera es impulsar la economía de México”.



Detalló que en una primera etapa, las historietas se presentarán de manera estática pero anunció el lanzamiento próximo de una versión animada que ofrecerá tips y consejos para mantener unas finanzas personales sanas”.



Cuéllar, apuntó que esta iniciativa contribuirá también a cerrar la brecha de desigualdad que se advierte en México por razones de escolaridad. “La más reciente Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, mostró que 93% de la población con al menos un año de educación superior reportó tener o haber tenido un producto financiero, mientras que de aquellos que sólo cuentan con educación primaria solamente 62% lo tenía”, apuntó.



Por su parte, Carlos Provencio, director general de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), señaló que “la educación financiera debe crecer y extenderse con la misma velocidad con la que las nuevas tecnologías son adoptadas por los usuarios. Para ello, el sector financiero tiene un gran desafío no sólo al momento de digitalizar sus procesos y servicios, sino también de difundir información y contenido ágil, útil e interesante que permitan mejorar la capacidad de decisión de los usuarios”.



“Este es el camino para que cada vez sean más las personas que puedan tener un buen manejo de sus finanzas de forma práctica e intuitiva y, como consecuencia de ellos, una mejor gestión de su economía personal”, enfatizó el directivo de la asociación que agrupa a las entidades financieras de crédito más representativas del sector financiero.



“La pandemia modificó hábitos de consumo y nuestras formas de trabajar, nos trajo retos y oportunidades, y uno de ellos es traducir los conceptos básicos de la educación financiera para la población joven y para las familias. No se trata de gastar más, sino de vivir mejor”, subrayó Provencio.



Por su parte, Pablo Naop, director general de Frik-in, que lidera la parte creativa y digital del proyecto, apuntó la relevancia de las industrias creativas en la generación de cultura financiera. “Esta es una muestra de que las industrias creativas pueden dar más, no sólo entretenimiento, y de, en este caso, el cómic tiene mucho que aportar y tiene la oportunidad de acercar a más personas los conceptos financieros básicos”.



Finalmente, Irene Quintero y Jorge Juárez, creadores de Emparejando Tus Finanzas, remarcaron la relevancia de apoyar este tipo de iniciativas ya que la educación financiera es clave en la mejora de la salud personal y del bienestar social.



Las historietas las puedes ver en los sitios web y redes sociales de los promotores: Creditea, Frik-in, AMFE, Emparejando Tus Finanzas y Suicidando al Godínez.



