El impacto que le generó el rostro de una mujer anciana en Perú o la lectura del colombiano Gabriel García Márquez son algunos de los elementos con los que el premio Nobel de Literatura Mo Yan describe la cercanía que siente con América Latina, una familiaridad que espera aparezca en sus próximas obras.

El escritor chino, de 64 años de edad , autor de libros como "Sorgo rojo" -llevado al cine por el premiado director Zhang Yimou-, "Rana" o "La República del vino", es un admirador de autores como el peruano Mario Vargas Llosa o los chilenos Pablo Neruda y José Donoso.

"En América Latina existen tantas similitudes con mi país (...) creo que los escritores tienen nacionalidad pero la literatura no, así que todo lo que ocurre en América Latina puede ocurrir en mis obras", dijo el autor en una entrevista en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile el miércoles.

El escritor, que fue forzado a abandonar la escuela y a pastorear ganado durante la Revolución Cultural china, relató que durante una visita a Machu Picchu en Perú hace unos días vio desde el tren a una anciana indígena junto a las vías, vestida de colores, con el cuerpo doblado y su cabeza "casi tocando la tierra".

"Cuando se levantó con dificultad y extendió su mano hacia la ventanilla, pude ver su rostro, de verdad un rostro de una anciana que ha vivido tantas dificultades, tantos sufrimientos, tanta historia (que) me recuerda de inmediato de mi madre, mi abuela y también a muchas ancianas de mi pueblo natal", relató.

"Estas ancianas son nuestros antepasados, son nuestros antecedentes que han sufrido tanto pero viven con mucha fuerza. Esa es la gran fuerza de la vida (...) Creo que imágenes como estas saldrán en mis futuras obras", señaló en el encuentro organizado también por el Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina.

Con una escritura marcada por las dificultades que vivió en su infancia, Mo ganó el premio Nobel de Literatura por obras que combinan un "alucinante realismo" con relatos populares, historia y elementos contemporáneos de su país natal, según anunció la academia sueca al entregarle el premio en 2012.

El autor contó que al leer "Cien años de soledad" de García Márquez en una copia pirateada en China sintió una familiaridad inmediata con las experiencias que narraba el Nobel colombiano, a quien nombró junto al estadounidense William Faulkner como una de sus principales influencias.

"Esto conlleva efectos secundarios porque la escritura se asemeja mucho a este escritor (...) He dicho en broma que me enganché con García Márquez en tres minutos pero liberarme de él me llevó 30 años", contó el autor entre risas de su audiencia.

"La literatura del mundo es un círculo en el que se ejercen mutuas influencias (...) A lo mejor en unas décadas un escritor joven latinoamericano podría decir que también recibe influencias de parte de Mo Yan", apuntó.