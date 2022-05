El arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma fue reconocido este miércoles en España con el Premio Princesa de Asturias 2022, en la categoría de Ciencias Sociales.

El jurado del premio convocado por la Fundación Princesa de Asturias —heredera al trono español— reconoció al investigador de 81 años por su "rigor intelectual (...) para reconstruir las civilizaciones de México y Mesoamérica, y para hacer que dicha herencia se incorpore con objetividad y libre de cualquier mito".

El “ arqueólogo mayor”, como se refieren a él sus colegas, envió a la fundación del premio un mensaje en el que expresa: “El Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales es para mí un altísimo honor que mucho agradezco. México y España son países hermanos que están unidos por lazos indisolubles y deberán estrechar aún más sus relaciones. Este galardón me llena de orgullo y llegan a mi memoria los nombres de mis maestros, que me formaron en el campo de la antropología y, en particular, de la arqueología”.

“Penetrar en el pasado para traerlo al presente ha sido la labor que de manera constante he desempeñado a lo largo de mi vida. El día de hoy veo con enorme satisfacción los frutos de esa tarea, que me permitió conocer nuestra propia historia y cómo esta se unía con la historia de otros países como España, añade el investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Matos Moctezuma lleva 44 años reconstruyendo con minúsculas teselas el rostro mexica, desde que emprendió en 1978 la dirección de las excavaciones del Templo Mayor, el recinto sagrado de Tenochtitlan.

Al anuncio le sucedieron expresiones de júbilo y felicitación de parte de la Secretaría de Cultura, el INAH, la Universidad Nacional Autónoma de México, y las instituciones de las que forma parte. “Una felicitación y un saludo entusiasta a mi querido maestro, Eduardo Matos Moctezuma, al haber sido merecedor del Premio Princesa de Asturias 2022 en Ciencias Sociales, que otorga el Gobierno de España”, escribió Diego Prieto, director general del INAH.

Por su parte, el arqueólogo Leonardo López Luján, discípulo y colega de Matos Moctezuma, expresó para El Economista: "Con el Premio Princesa de Asturias, mi maestro Eduardo Matos Moctezuma ve coronada una refulgente carrera profesional, una vida entera dedicada a la arqueología y la historia de México. Este reconocimiento nos habla de su escala planetaria y de su legado universal, de una obra multifacética que tiene que ver con la investigación pero también con la conservación del patrimonio cultural, con la enseñanza de nuestro pasado pero también con la divulgación de nuestro presente y la formación de las generaciones futuras”.

“Eduardo, fundador del Proyecto Templo Mayor en 1978, ha sentado las muy firmes bases de una comunidad científica vigorosa que ahora tengo la fortuna y la enorme responsabilidad de encabezar. En 44 años de labores en el centro histórico de la Ciudad de México y bajo el impulso inicial de Matos hemos logrado que este espacio excepcional fuera declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y que ahí se abriera al público una de las zonas arqueológicas y museos más importantes del circuito cultural de este país. Todos en Templo Mayor estamos de plácemes por este logro: Eduardo, a quien tanto queremos y admiramos, nos ilumina con su resplandor”, añade López Luján.

Eduardo Matos Moctezuma es investigador emérito del INAH, emérito también del Seminario de Cultura Mexicana, integrante de El Colegio Nacional, y apenas el pasado 28 de abril fue incorporado —junto con Leonardo López Luján— como miembro de honor en la Academia Americana de Ciencias y Artes. Una cátedra de la Universidad de Harvard lleva su nombre.

El arqueólogo Matos Moctezuma agradeció a la UNAM, y a su rector Enrique Graue, y a la Academia Mexicana de la Lengua, y a su director Gonzalo Celorio, haberlo propuesto para el Premio Princesa de Asturias.

El premio será entregado en el mes de octubre por la Princesa de Asturias, Leonor, y los reyes Felipe VI y Letizia, de España, en una ceremonia a efectuarse en Oviedo, la sede del galardón.