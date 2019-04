Una de las adaptaciones del cine al teatro más arriesgadas se estrenará esta primera semana de abril en México. La Naranja Mecánica escrita por Anthony Burgess y adaptada por Stanley Kubrick para la pantalla grande.

Esta historia del escritor británico se estrenó en los cines en el año de 1971, pero fue publicada por Burgess en 1964.

Una novela que retrata una sociedad futurista y relata la historia de Alex quien vive tradiciones distópicas británicas y de la que en su momento esta obra se consideró parte del pensamiento de escritores como George Orwell y Aldous Huxley.

Esta obra tendrá lugar en el Teatro Sogem, Wilberto Cantón, con un elenco conformado por Franco Masini y Francisco Ruiz Barlett.

El Método Kairós de Buenos Aires hará una adaptación dirigida por Manuel González Gil. “Con el público estamos súper contentos, nos vienen acompañando, tuvimos buenos comentarios y críticas, les gusta mucho la adaptación, algunas personas vinieron sin ver la película y se fueron en shock, y las que vieron la película, se ven encantadas con la adaptación. No es la película, porque obviamente esto es algo teatral, pero a la gente le gusta mucho cómo Manuel ha elegido contar esta historia que ya ha sido contada, qué eligió mostrar y qué no”, comentó Franco Masini en una entrevista con la Cartelera de Teatro de la Ciudad de México.

“Algo que yo no recordaba tanto de la película, y que es un acierto de Manuel, es mostrar no sólo a Alex como un violento, sino mostrar una sociedad violenta, que alimenta esa violencia”, comentó.

“Desde lo personal, la escena que más disfruto (de esta historia) es la siete, cuando se da el debate entre el ministro, el científico (el Dr. Brodsky), y el capellán, sobre cómo manejar a los violentos, pero a la vez todo es muy violento en sí mismo, una ciencia que no contempla la humanidad, una política que busca su propio beneficio. Este debate genera un ancla automática con nuestro presente, porque es algo que seguimos debatiendo y la grieta real es esa, qué hacemos y qué se piensa con los pobres, los que roban, los violentos”, comentó Francisco Ruiz Barlett.

La naranja mecánica transcurre en un futuro distópico, en una ciudad reinada por el caos y el autoritarismo. Alex, líder de una banda de jóvenes violentos es inducido a una técnica de tratamientos contra la sublevación y personalidades que no se inclinan por seguir las reglas estalecidas.

“La película me encantó, se estrenó en una época de dictadura y gran censura, muchos jóvenes vivimos la aventura de cruzar el río para viajar a Uruguay y poder ver esta película, porque estaba prohibida en Argentina. Mi generación quedó marcada por ella y hace unos meses Javier Faroni, productor con el que trabajo, me compró los derechos para hacerla, él sabe que me encanta, así que me puse a trabajar inmediatamente”, comentó el director Manuel González Gil, luego del éxito que tuvo esta obra en países como Argentina.

