En México, la mayoría de las ciudades no miden la calidad del aire y de las que se tiene información, se sabe que en más de 30 se superan los niveles permitidos de ozono y en más de 20 los de menores a 10 micrómetros (PM10).

Beatriz Cárdenas, directora de Calidad del Aire del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) México, expuso que, si bien hay un avance respecto de la calidad del aire en algunas ciudades mexicanas, desafortunadamente hay varias en donde no se cumple con las normas mexicanas, ni las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En entrevista, dijo que uno de los pendientes en el país, es que no todas las ciudades cuentan con indicadores en la materia, por lo cual no se conoce cuál es la situación que padecen.

De acuerdo con el Informe Nacional de Calidad del Aire 2019, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en México 102 ciudades y zonas metropolitanas cuentan con monitoreo de calidad del aire.

Dos estados, Baja California Sur y Quintana Roo, no cuentan (por lo menos hasta 2019) con indicadores de ese tipo.

Sin embargo, el informe sólo incluye en diagnóstico de la calidad del aire en 76 ciudades de 20 entidades.

El documento señala que, de donde se pudo medir, se cumplió con los límites normados de protección a la salud con respecto a ozono en solo seis ciudades; se rebasó al menos uno de los límites normados de protección a la salud de este contaminante en las Zonas Metropolitanas de Guadalajara, Valle de México, Monterrey y Toluca, así como en 30 ciudades más.

Las concentraciones más altas de ozono se registraron en la Zona Metropolitana de Guadalajara; sin embargo, los límites normados de protección a la salud por este contaminante se rebasaron con más frecuencia en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las ciudades en las que se cumplió con los límites normados de protección a la salud con respecto a partículas suspendidas menores a 10 micras (PM10) son cinco. Por el contrario, al menos uno de los límites normados de protección a la salud con respecto ese componente fue superado en las Zonas Metropolitanas de Guadalajara, Valle de México, Monterrey y Toluca, además de en 29 ciudades más.

De las 53 ciudades con las que se contó con información sobre las partículas suspendidas en el aire que tienen un diámetro de menos de 2.5 micras (PM2.5), sólo en 25 se contó con información suficiente para evaluar el cumplimiento de los límites normados de protección a la salud de la población y en todas ellas se superó al menos uno de los límites normados.

Las ciudades y zonas metropolitanas en las que se superó al menos uno de los límites normados es: Área Metropolitana de Monterrey, Zona Metropolitana de Valle de Toluca y Zona Metropolitana del Valle de México, además de otras 22 ciudades.

En este sentido, la investigadora Cárdenas dijo que lo que sí tenemos, aclaró, es que sobre algunos contaminantes todavía hay niveles altos. Tal es el caso de partículas PM2.5. La mayoría de las ciudades que miden están en niveles que no cumplen, ni con la norma que establece el nivel máximo en 24 horas, ni con la que indica el promedio anual.

De hecho, indicó, la mayoría de las ciudades no cumplen con los niveles promedio anuales recomendados por las autoridades.

Eso habla de un pendiente, sobre todo cuando en México se tiene trabajo constante de más de tres décadas en esta área.

La norma establece 12 microgramos por metro cúbico y hay ciudades como Tijuana y la zona metropolitana de Toluca, que en 2019 estaban entre 35 y 40. Incluso en la zona metropolitana de la Ciudad de México, el promedio fue de 30 microgramos por metro cúbico.

Dijo que si bien en las alcaldías de la CDMX son más bajos los niveles, tampoco se cumple con las normas.

La especialista mencionó que cada reducción de cinco microgramos por metro cúbico tiene impactos importantes en muertes prematuras evitadas y muchos otros problemas en la salud, incluso, no solo en personas vulnerables como adultos mayores y mujeres embarazadas.

Recordó que pasó un tiempo largo para que varias ciudades consideraban que la medición y control de la calidad del aire no es un asunto exclusivo de la Ciudad de México, ni de Guadalajara, Monterrey y sus respectivas zonas metropolitanas.

Desafortunadamente, ahora los indicadores muestran que el problema de la calidad del aire no es un problema exclusivo de esas urbes.

Incluso el problema se presenta en algunas ciudades pequeñas, donde los pendientes son muchos.

Destacó que lo relevante es que se tiene evidencia del impacto que la mala calidad del aire tiene en la salud, así como en los ecosistemas.

Para la investigadora, además de tener indicadores que permitan saber cuál es la calidad del aire en las ciudades, lo relevante es implementar medidas para mejorar su situación.

Eso implica un trabajo coordinado entre los gobiernos municipal, estatal y federal.

Destacó que las fuentes de emisión tienen distintas jurisdicciones, lo cual implica que las diferentes autoridades tienen trabajo específico que hacer para atacar los problemas.

Recalcó que no debemos acostumbrarnos a tener una calidad del aire no buena, sobre todo porque los reportes de los impactos en la salud reflejan que no estamos haciendo lo suficiente para evitar que la contaminación del aire afecte a la salud humana, los cultivos, los suelos y cuerpos de agua.

La especialista dijo que para solucionar esos problemas se requiere una serie de políticas públicas en las que converjan los esfuerzos de los tres niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil.

Rebasan límites normados de PM10

Al menos uno de los límites normados de protección a la salud con respecto a PM10 fue superado en las Zonas Metropolitanas de Guadalajara, Valle de México, Monterrey y Toluca, y también en las ciudades de:

1. Mexicali

2. Chihuahua

3. Ciudad Juárez

4. Saltillo

5. Monclova

6. Torreón

7. Celaya

8. Irapuato

9. León

10. Salamanca

11. Silao

12. Pachuca

13. Atitalaquia

14. Atotonilco de Tula

15. Tizayuca

16. Tepeapulco

17. Tulancingo

18. Ocuituco

19. Cuernavaca

20. Tepic

21. Puebla

22. Santiago de Querétaro

23. San Juan del Río

24. San Luis Potosí

25. Nogales

26. Villahermosa

27. Xalapa

28. Poza Rica

29. Zacatecas

