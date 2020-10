Este miércoles se inauguró el 38 Congreso Nacional y séptimo Internacional de Oncología en México. Este evento suele reunir a alrededor de 2, 000 asistentes de manera presencial para discutir todo lo relacionado con el cáncer, desde prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos, políticas públicas, hasta los últimos avances y hallazgos; este 2020 el formato será híbrido virtual, lo que permitirá que más gente se una a este diálogo.

El doctor Héctor Martínez Said, presidente de la Sociedad Mexicana de Oncología (SMEO), platica a El Economista que la inauguración estará a cargo del doctor James Allison, de la Universidad de California en Berkeley, Premio Nobel de Medicina 2018, quien dictará una conferencia y presentará el cortometraje Breakthrough, que habla sobre el proceso que llevó al descubrimiento de la inmunoterapia.

Allison fue galardonado por sus hallazgos en la utilización de nuestro sistema inmune para atacar al cáncer, estas investigaciones sentaron las bases para muchos trabajos en los cuales ya hay varios medicamentos con resultados satisfactorios en una amplia variedad de tumores.

“Antes por ejemplo, con la quimioterapia por sí sola, la posibilidad de vivir a cinco años era de 0%, lo que ofrecía eran algunos meses, posteriormente ya no había respuesta, actualmente con la inmunoterapia, 70% de los pacientes viven a cinco años, “esto es un cambio radical, ahora la posibilidad mayor de un paciente es que se cure, aun con un melanoma avanzado. Esto ha marcado una nueva era en el tratamiento de la oncología y el responsable es James Allison”, afirma Martínez Said.

Aunque el tratamiento del cáncer es multidisciplinario, es el momento de la inmunoterapia para ofertar mejores tratamientos. “Así como en su momento se descubrió la quimioterapia y esta nos dio nuevos alientos para lidiar con muchos cánceres, algunos que fueron curados, como el cáncer testicular, luego las terapias blanco, cuando se empezaron a bloquear segmentos específicos de moléculas para que no creciera el cáncer, ahora es el momento estelar de la inmunoterapia con efectos benéficos, lo que sigue es estudiar las combinaciones de tratamientos”, añade.

Nuevas formas de educación

Martínez Said también reflexiona sobre la importancia de reinventarse en términos de educación médica, “hemos pasado toda esta pandemia atrás de una computadora, con webinars y presentaciones, aunque es una herramienta muy útil, también nos hemos dado cuenta que no todo puede ser así”, por eso este evento se migró a una modalidad híbrida virtual, con un centro de transmisiones, pero todo disponible en web. También se lanzará SMEO Tv, donde se depositarán las pláticas del congreso, algunas estarán de manera pública y otras solo para los médicos, habrá temas como prevención, diagnóstico temprano, segundas opiniones, temas que serán de servicio a la comunidad y para estar más cerca de ella.

“El Covid-19 nos cambió la vida y el ámbito oncológico no es la excepción —asegura el especialista—, al inicio de la pandemia la indicación era refugiarnos en nuestra casa y solo en emergencia acudir a los hospitales, a siete meses de la evolución de la pandemia, lo que queremos los especialistas es comenzar el diálogo con el público, decirles que luego de entender que esto llevará mucho tiempo tenemos que convivir con ello, esto porque es indispensable no dejar un diagnostico para después. Ahora vemos pacientes que no atendimos en marzo, abril o mayo y están llegando con tumores mas avanzados y complejos. Tenemos que seguir con la atención médica oncológica, esta es la nueva normalidad”, concluye.

