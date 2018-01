Este martes se dio a conocer la lista de las cintas nominadas a los premios BAFTA del cine británico. La forma del agua, del director mexicano Guillermo del Toro, recibió en total 11 nominaciones.

El premio mayor, a la Mejor Película, se debate entre esta fábula y otras cuatro cintas: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Darkest Hour, Dunkirk y Call Me By Your Name.

Del Toro también peleará el título de Mejor Director, hombro a hombro, con Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Christopher Nolan (Dunkirk), Denis Villeneuve (Blade Runner 2049), y Luca Guadagnino (Call Me By Your Name).

Sally Hawkins también es contendiente a Mejor Actriz por su aparición en la película del jalisciense, y se debate el premio con Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Annette Bening (Film Stars Don’t Die in Liverpool), Margot Robbie (I, Tonya) y Saoirse Ronan (Lady Bird).

Las otras nominaciones en las que participa La forma del agua son Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guión Original, Cinematografía, Música Original, Edición, Diseño de Producción, Diseño de Vestuario, Sonido y Efectos Visuales Especiales.

Coco, de Disney Pixar, está nominada como Mejor Cinta Animada y compite por el galardón con Loving Vincent y My Life as a Courgette. (Con información de AP)