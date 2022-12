“La arquitectura necesariamente se está reorientando”: Felipe Leal

“Tenemos que abonar en una arquitectura no autorreferenciada. Cuando la arquitectura se autorreferencía y únicamente se emula a sí misma no conecta con su entorno (…) en lo social, la arquitectura es el impacto más fuerte que podemos tener. Las ciudades de nuestro país cada vez requieren que hagamos estas acupunturas urbanas más sofisticadas, muy finas, pero que apunten al bienestar, porque es construir anhelos para que los demás vivan mejor”.

Estas fueron palabras del arquitecto Felipe Leal (Ciudad de México, 1956), quien el fin de semana fue objeto del Homenaje ArpaFIL, en el marco de la FIL Guadalajara, que desde 1995 reúne a ejecutores, pensadores y estudiantes de la arquitectura mundial y mexicana y rinde homenaje a grandes mentes por su aportación directa o indirecta a esta disciplina.

El Economista conversa con él después de recibir la distinción. “Lo que más me da gusto es que el homenaje se le ha hecho a quienes han sido amigos míos y maestros, gente con la que me he formado en la vida en lo personal y en lo profesional, como Teodoro González de León, Rogelio Salmona, Ricardo Legorreta o Eusebio Leal Spengler, a quienes respeto muchísimo y tuve la fortuna de cultivar su amistad”.

Entre los arquitectos consolidados y los jóvenes, ¿dónde se piensa en este momento Felipe Leal?, se le pregunta a quien fuera director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM en dos periodos y ganador de 16 premios en bienales y certámenes nacionales e internacionales.

“Yo mismo me hago esa pregunta. Considero que ya cuento con cierta madurez, pero me siento joven, tengo una cercanía muy fuerte con los jóvenes, así que podría decir que estoy en una transición a la madurez. No tengo la trayectoria de muchos colegas que ya han recibido el homenaje en el sentido estricto, pero estoy en una etapa de complementación de mi actividad profesional”.

Leal destaca por ser diseñador de casas o espacios de trabajo de grandes pensadores, entre ellos los del Nobel Gabriel García Márquez, del diseñador y artista plástico Vicente Rojo, el antropólogo Néstor García Canclini, la pintora Magali Lara y la escritora Ángeles Mastretta.

En el sector público, fue fundador de la Autoridad de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de México, en 2008, y coordinador de Proyectos Especiales de la UNAM, y pieza fundamental para lograr la designación en 2007 del Campus Central de Ciudad Universitaria como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Pero es su trabajo como urbanista el que ubicó su nombre en lo más alto de los referentes de la disciplina en nuestro país. Para poner ejemplos contundentes: Leal es responsable de la remodelación de la Plaza de la República, la Alameda Central, la Plaza Garibaldi y la peatonalización del Corredor Madero, con lo que devolvió vitalidad a un sector del Centro de la capital mexicana.

Actualmente, Leal concentra buena parte de su tiempo en el pensamiento y la divulgación. Es presidente del Seminario de Cultura Mexicana y el año pasado ingresó a El Colegio Nacional, donde se le ha visto muy activo.

“No soy únicamente un arquitecto en el sentido tradicional sino con una visión más integradora, que es por lo que he luchado toda mi vida, por vincular a la arquitectura con la sociedad”.

Hablar de arquitectura como ese hecho cultural, señala, es más importante que nunca porque “la arquitectura debe de servir para mejorar la calidad de vida, con higiene. Una buena arquitectura estimula la autoestima. Pero para que eso sea más consciente por parte de la población, se tiene que divulgar. Entre más conocimiento haya sobre las estructuras de las ciudades o de la cultura urbana, mejor calidad de vida vamos a tener todos. De esta manera, la población tiene un mayor conocimiento de la arquitectura y cuida más su entorno. Por eso sostengo que la arquitectura está hecha para celebrar la vida”.

Hay un cambio de conciencia

La historia del quehacer arquitectónico está vinculada con el elitismo, reconoce. Basta con asomarse a los palacios nobiliarios, las villas que han sobrevivido a los siglos y son los principales entes “vivos” de un pasado que exige cambios, al menos desde la responsabilidad del edificador.

“El siglo XX y las transformaciones de la sociedad contemporánea nos han llevado a democratizar los espacios, aunque en nuestro país nos seguimos encontrando con problemas de marginación y precarización muy graves en relación a la vivienda, basta con comparar las zonas residenciales dotadas de todo frente a grandes extensiones sobre la periferia urbana con carencias de lo más elementales. Ahí los arquitectos tenemos que abonar. La arquitectura necesariamente se está reorientando y está asumiendo responsabilidades en lo social y lo ambiental y por esto también los premios se están reorientando. Ahí tienes el trabajo del reciente ganador del Pritzker, Francis Keré, que tiene obras fantásticas en Burkina Faso. Desde que me formé hasta la fecha, he visto un cambio de conciencia rotundo en mi disciplina”.

Solo una mujer ha recibido la distinción

El Homenaje ArpaFIL se ha concedido a 16 extranjeros y 10 mexicanos, prácticamente todos de vocación arquitectos, con excepción de tres historiadores y un arqueólogo. En 2017, la arquitecta catalana Carme Pinós i Desplat se convirtió en la primera y única mujer que lo ha recibido en las 26 ediciones.

Quiénes han recibido el Homenaje Arpa FIL

1995: Gonzalo Villa Chávez (México)

1996: Teodoro González de León (México)

1997: Julio de la Peña (México)

1998: Ricardo Alegría (Puerto Rico)

1999: Alejandro Zohn (Austria-México)

2000: Juan Navarro Baldeweg (España)

2001: Paulo Mendes da Rocha (Brasil)

2002: Eusebio Leal Spengler (Cuba) historiador

2003: Ricardo Legorreta Vilchis (México)

2004: Oriol Bohigas Guardiola (España)

2005: Erich Coufal Kieswetter (Austria)

2006: Guillermo Vázquez Consuegra (España)

2007: Rogelio Salmona (Colombia-Francia)

2008: Giorgio Grassi (Italia)

2009: Thom Mayne (Estados Unidos)

2010: Javier Rivera Blanco (España) historiador

2011: Otto Schöndube (México) arqueólogo

2012: Borja Huidobro (Chile)

2013: Enrique Norten (México)

2014: Mauricio Rocha (México)

2015: Alberto Kalach (México)

2016: Juan Pablo Ortiz (Colombia)

2017: Carme Pinós i Desplat (España)

2018: João Luís Carrilho da Graça (Portugal)

2019: Eric Owen Moss (Estados Unidos)

2020: Suspendido

2021: Fray Gabriel Chávez de la Mora (México)

ricardo.quiroga@eleconomista.mx