La Universidad Autónoma de México (UNAM), el Tecnológico de Monterrey y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla son consideradas las mejores instituciones educativas a nivel superior en el país, así se consideró en el ranking de US News & World Report.

Dicha clasificación general de las Mejores Universidades Globales abarca 1,750 instituciones de primer nivel, frente a las casi 1,500 del año pasado, y se distribuye en más de 90 países, frente a los 86 del año pasado. El primer paso para producir estas clasificaciones, que son impulsadas por Clarivate, implicó la creación de un grupo de 1,849 universidades que se utilizó para clasificar las 1,750 escuelas principales.

Cabe señalar que en Estados Unidos se ubican cuatro universidades que son consideradas como las mejores para estudiar el siguiente año. La número uno es la Universidad de Harvard, seguida por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, la Universidad de Stanford y la Universidad de California-Berkeley en los números dos, tres y cuatro, respectivamente. Completando los cinco primeros está la Universidad de Oxford en el Reino Unido.

“Para crear el grupo de 1,849, US News primero incluyó a las 250 mejores instituciones en los resultados de la encuesta de reputación global de Clarivate. Luego, agregó cualquier otra institución que haya alcanzado el umbral mínimo de al menos 1,250 artículos publicados entre 2015 y 2019. Este umbral de artículos no ha cambiado con respecto al año pasado. Esos dos criterios crearon el grupo de clasificación final de 2022 de 1,849 instituciones, de las cuales US News clasifica a las 1,750 universidades con mejor puntaje en la clasificación general”, se explica en la publicación.

“La octava clasificación anual de las mejores universidades mundiales de US News & World Report se elaboró para proporcionar información sobre cómo se comparan las universidades a nivel mundial. Debido a que un número cada vez mayor de estudiantes planea inscribirse en instituciones fuera de su propio país, la clasificación se centran específicamente en la investigación académica y la reputación de las escuelas en general y no en sus programas de pregrado o posgrado separados, y puede ayudar a los solicitantes a comparar con precisión instituciones de todo el mundo”.

De acuerdo con la publicación, el ranking se sustento en 13 indicadores y ponderaciones en las cuales se midieron el desempeño de la investigación global.

Cada una de las páginas del perfil de cada escuela enumera el puntaje global general, así como los rangos numéricos para los indicadores, lo que permite a los estudiantes comparar la posición de cada escuela. Los parámetros con los cuales se determinó la puntuación, se señalan a continuación:

1. Reputación de investigación global.

2. Reputación de investigación regional.

3. Publicaciones.

4. Libros.

5. Conferencias.

6. Impacto de citas normalizado.

7. Total de citas.

8. Número de publicaciones que se encuentran entre el 10% más citadas.

9. Porcentaje del total de publicaciones que se encuentran entre el 10% más citado.

10. Colaboración internacional - relativa al país.

11. Colaboración internacional.

12. Número de artículos muy citados que se encuentran entre el 1% más citado en su campo respectivo.

13. Porcentaje del total de publicaciones que se encuentran entre el 1% de los artículos más citados.

