A una semana de que el secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, hiciera público el texto “Causas que unen e iras que distancian”, en el que el funcionario definiera la manifestación de activistas feministas, el pasado viernes 16 de septiembre, como “legítima exigencia”, pero que se expresara en desacuerdo con las manifestaciones gráficas estampadas sobre la Columna de la Independencia, el funcionario modificó su postura pública en favor de lo expresado en el monumento patrimonial por integrantes del movimiento feminista.

En el mencionado documento, firmado por el funcionario, puede leerse que “la violación al imaginario colectivo expresado en hitos —como la Columna de la Independencia— no corresponde con la búsqueda de la desaparición de la violencia que tanto nos destroza e indigna”.

Sin embargo, en declaraciones con El Economista, en el marco de la ceremonia cívica por la conmemoración del bicentenario del natalicio del médico ilustre Rafael Lucio Nájera, en el Paseo de la Reforma, Suárez del Real especificó que “no son pintas, nosotros les decimos como lo que son: intervenciones socio-organizativas que tienen muchos contenidos y mensajes; entonces, cada una de ellas está siendo analizada de manera muy puntual en una ficha”.

Dijo que ya se está haciendo un registro por parte del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam), pero que, por encomienda de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la dependencia cultural capitalina busca reunirse con integrantes del colectivo Restauradoras con Glitter, integrado en su mayoría por expertas en restauración y conservación del patrimonio, quienes han solicitado no retirar las intervenciones hasta que se haga un registro que permita generar una memoria didáctica de lo sucedido.

“Estamos todavía a la espera de entrar en contacto con las Restauradoras con Glitter, quienes se acercaron a la jefa de Gobierno. Ella nos solicitó intervenir para iniciar una serie de pláticas respecto a los que las restauradoras están proponiendo. Queremos platicar con ellas, queremos ver de qué forma podemos generar esas condiciones que nos están pidiendo para contar con el material a efecto de poder generar la memoria, a la que todos tenemos derecho, de lo que fue esa intervención social sobre el monumento”, declaró.

La rehabilitación del monumento sigue su curso

Alfonso Suárez del Real aclaró que la rehabilitación estructural de la Columna de la Independencia, asumida desde el ingreso de la presente administración, sigue su curso puesto que no interfiere con el debate sobre la conservación de las expresiones gráficas vertidas sobre la Columna de la Independencia. Señaló que dicho tema que es tan o más importante que el de lo estructural.

Dijo que dialogar sobre la conservación de las intervenciones o su retiro es perfectamente conciliable dado que se está dialogando con restauradoras “que conocen y seguramente forman parte del equipo que ya está trabajando con el Cencropam; pero aquí hay otro sentido muy relevante, que es la interacción de un grupo de mujeres que dicen que eso se tiene que mantener como memoria colectiva y no simplemente como una ficha técnica de lo que ocurrió. La restauración simple y llana podría entenderse en un momento dado como una forma más de represión al movimiento”.

Sin embargo, puntualizó, “lo estructural ya no aguanta. El 19 de septiembre se cumplen dos años y yo diría que el próximo 20 de septiembre, si no estamos haciendo algo, personalmente me sentiré muy mal porque yo el 20 de septiembre (del 2017) estaba denunciando con video propio que había que atender al Ángel de la Independencia, que no estaba muy grave, pero que sí percibía ciertas situaciones que merecían atención”.

Restauradoras con Glitter harán registro de las pintas en el Ángel

Este jueves se reunirán el colectivo de expertas en conservación Restauradoras con Glitter con el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, quien se puso en contacto vía Twitter con el colectivo luego de que las solicitantes tuvieran un breve encuentro con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La reunión tuvo lugar el miércoles 28 de agosto a las 6:50 de la mañana con el fin de entregar una carta donde se expresan propuestas de avanzada sobre las protestas en el Ángel de la Independencia que fue rayado el viernes 16 de agosto en una manifestación de mujeres que exigen medidas contra la violencia de género en la capital del país.

En el acto, la jefa de Gobierno sólo escuchó los primeros dos puntos del colectivo, que se centró en solicitar el acceso a la Columna de la Independencia a través de autoridades competentes “para llevar a cabo la documentación y registro de las pintas. Este registro debe realizarse antes de que se inicien los trabajos de intervención planteados por las instancias del gobierno federal debido a los daños estructurales en el monumento causados por los sismos del 2017”, se lee en un comunicado de Restauradoras con Glitter.

Sin embargo, cuando las solicitantes llegaron al punto dos para exigir la no criminalización de la protesta, específicamente de las pintas en el monumento, así como no desvirtuar el movimiento por acciones y hechos aislados que ocurrieron durante la marcha, la jefa de Gobierno increpó “que esos temas ya se están trabajando en las mesas de diálogo establecidas con diversos colectivos feministas y cerró el diálogo, por lo que el punto tres no pudo ser planteado”, el cual consistía en que no se ejecute la eliminación de las pintas del basamento de la Victoria Alada hasta que se garantice la seguridad de las mujeres, generando desde el Estado políticas públicas con perspectiva de género planteadas en conjunto con la sociedad civil y que se traduzcan en eliminar la burocracia e impunidad en los procesos de atención a las víctimas.

Según declaraciones del propio titular de Cultura de la CDMX, se levantarán andamiajes alrededor del monumento para comenzar los trabajos de restauración en la columna que este septiembre cumple dos años de haber sufrido daños por los sismos.

La titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Lucina Jiménez, entró en comunicación con el colectivo para coordinar su acceso a la Columna de la Independencia para poder tomar registro de las pintas, como solicitaron. (Con información de Samantha Nolasco)

