Este lunes, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, estuvo presente en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, para compartir los avances hasta el momento en términos de salvamento arqueológico en el proyecto Tren Maya, en la Península de Yucatán.

El funcionario declaró que “se trata del más importante proyecto de investigación, resultado del salvamento arqueológico, que se haya llevado a cabo en la región maya de México”, mismo que, dijo, ha empleado a casi 300 especialistas multidisciplinarios y más de 1,000 trabajadores de las comunidades involucradas. Sobre ellos declaró: “están muy contentos porque además de que obtienen un empleo, coadyuvan a la recuperación de su propio patrimonio”.

Entre otros detalles detalló que como parte del trabajo integral se han localizado 23,311 estructuras de diferentes tamaños, mismas que han sido identificadas, investigadas o bien protegidas con geomalla para su investigación posterior, “toda vez que no nos daría el tiempo para poder explorarlas todas”. Asimismo, expresó que hasta el momento se han rescatado 1,292 bienes muebles, entre metates, cerámica, lítica y fragmentos arqueológicos, así como medio millón de tepalcates o tiestos de cerámica.

Hasta ahora, dijo, se ha dado constancia de 129 enterramientos humanos, la mayoría con ofrendas, y 835 elementos naturales asociados a los contextos arqueológicos, fundamentalmente cuevas y cenotes.

Con todo esto, adelantó que se realizará la construcción de varios museos comunitarios en la región, los cuales presumiblemente serán enriquecidos con las piezas que se han recuperado durante las operaciones de salvamento, el primero de los cuales se llevará a cabo en una comunidad en Yucatán.

Entre las piezas halladas, explicó un video que se proyectó durante la conferencia, se encuentran vasijas con pintura cerámica, pinturas rupestres y templos en exteriores o en cuevas, así como una canoa ancestral localizada en aguas de un cenote.

Señalamientos del Presidente

Acto seguido, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, expresó que la serie de posturas que se oponen a la construcción del Tren Maya, entre ellas la del colectivo Sélvame del Tren, “en realidad es una oposición política, yo diría politiquera, porque todo lo que hacemos lo quieren bloquear, todo lo ven mal (…) lo he explicado varias veces, no hay ninguna comunidad, ningún ejido, o pequeños propietarios que se opongan. Es la oposición de grupos políticos que no tienen que ver con la zona, muchos ni conocen la zona (…) son seudoambientalistas financiados por empresas, grupos de intereses creados hasta por el gobierno de Estados Unidos”.

Más adelante expresó: “lo importante es que nosotros venimos de abajo, llevamos años luchando y además de que tenemos autoridad moral, porque somos defensores de la justicia y del medio ambiente, y de los derechos humanos”.

Opinó que parte de los "intereses creados" para la oposición del Tren Maya provienen de empresas involucradas en proyectos de la región, entre ellas, Grupo Xcaret y la empresa Calica, a la cual acusó de continuar con los trabajos de extracción de materiales en un banco en la región cercana a Playa del Carmen, en el Tramo 5 del tren. “Recibió permisos de los gobiernos neoliberales y los ambientalistas nunca, jamás, dijeron nada. Es una destrucción al territorio sin precedente y lo siguen haciendo”, dijo sobre esta última.

Sobre Grupo Xcaret declaró: “además de todo lo que han hecho, tienen otro desarrollo cerca de Valladolid, en Yucatán, igual, uniendo cenotes y ya anunciando que iban a inaugurar a finales de año. Entonces, como están parados (por una suspensión provisional), ahora intensificaron más, con los seudoambientalistas alcahuetes, la campaña en contra del Tren Maya. Pero claro que no vamos a permitir que se detenga una obra que va en beneficio de todo el sureste nada más por la protección de intereses de grupos económicos que alquilan a seudoambientalistas, comunicadores, articulistas y medios de comunicación”.

Por su parte, la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, declaró que “Xcaret es un grupo que prefiere pedir perdón que pedir permiso. Nunca ha presentado un manifiesto de impacto ambiental en todas sus propuestas y todos sus proyectos”.