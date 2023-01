Heroico, cinta que pone rostro a la vida militar, debutará en Sundance

Es importante que se conozca quiénes son estos jóvenes, sus motivaciones, su procedencia e identidad, porque generalmente provienen de regiones donde hay mucha pobreza y marginación. Por eso la cinta tiene una carga social y humana”,

David Zonana, director de cine.

Luis, un joven de 18 años de raíces indígenas, ingresa al Heroico Colegio Militar con el objetivo de asegurar un mejor futuro social y económico para él y su familia. Ahí, el joven se encuentra con un sistema normalizado de condiciones estrictas y violentas dentro de la formación castrense que prometen hacer de él un soldado intachable.

Detrás de su historia, se observa el resultado de procesos históricos que ponen en tensión la búsqueda de identidad y la normalización de la violencia en el país. Dentro de este sistema de formación por demás hermético, Luis, en afán de dar vuelta de página al riesgo de marginación y pobreza, dejará de ser un joven inocente y será esculpido como un cadete de valores rígidos y habilitado para usar la fuerza.

Esta es la primicia de Heroico, el segundo largometraje de ficción del realizador mexicano David Zonana, que tendrá su estreno mundial este viernes dentro de la Competencia Mundial de Cine Dramático del Festival de Cine de Sundance, el cual se lleva a cabo del 19 al 29 de enero en Park City, Utah, como uno de los más importantes encuentros dedicados al cine independiente en el orbe.

Los orígenes y motivaciones

La cinta de Zonana, hablada en español y náhuatl, contribuye al retrato irrenunciable que el cine mexicano contemporáneo está haciendo de nuestro país, con todos sus claroscuros, pero, adelanta el director en vísperas del debut de su cinta, su trabajo trata de evitar la mirada sensacionalista sobre la estructura castrense, sino que le pone rostros e historias de vida, una perspectiva complementaria y pertinente en un momento de discusión sobre la presencia y potestad conferidas a las fuerzas armadas.

“La situación militar en México está más presente que nunca y al mismo tiempo es cada vez más hermética. Hay muy poca información al respecto. Para mí era trascendental tocar este tema, atenderlo con la seriedad debida y a profundidad”, declara Zonana en entrevista.

La historia, dice, se gestó necesariamente a través de testimonios y una investigación de varios años. “Retrata de una forma objetiva lo que se vive dentro, pero no sólo eso: para mí era importante entender, humanizar y descaricaturizar nuestra percepción de los integrantes de las fuerzas armadas, adentrarnos en sus orígenes y sus motivaciones, qué los llevó a ingresar en ellas, es decir, ¿quiénes son estos jóvenes? Y a partir de eso, entender este mundo y el contexto del militarismo en el México moderno, partiendo de lo que viene detrás. No será sorpresa para nadie que incluye temáticas como la pobreza, la dificultad social y médica. Esto es fundamental para mí a la hora de atender el tema y no nada más analizar la punta del iceberg, que es lo que vemos en los medios: los enfrentamientos, la violencia”, explica Zonana.

El también director de Mano de obra (2019), cinta ganadora del Ariel a Mejor Ópera Prima en 2020, complementa que, para aterrizar la cinta, se valió de actores con experiencia en los procesos formativos militares. El mismo actor en el rol protagónico, Santiago Sandoval, fue cadete del Colegio del Aire.

“No me sorprendió encontrarnos con ese hermetismo, por eso era importante platicar con gente que haya estado en distintos rubros de las fuerzas armadas. Nos ayudó que la mayoría de los actores también son excadetes, porque aportaron muchísimo al proyecto. Traté con gente muy sensible, abierta y colaborativa, a diferencia de lo que uno podría imaginar, de tratar con tipos militares duros y desalmados, pero me encontré con gente de una calidad humana impresionante, además de talento creativo. Esa es otra de las debilidades de México, que no permite explotar el talento de tantos jóvenes que viven en situaciones poco idóneas”.

No obstante, precisa el director, la cinta no asume la posición de una crítica del sistema educativo militar en México. La reflexión sobre la historia planteada en Heroico, dice, se complementa con las reflexiones que esta pueda despertar en el público mexicano. “Me doy por bien servido con traer el tema a la mesa y corresponderá al público sacar sus conclusiones, pero el objetivo es que se vea la película y genere conversación”.

A las pantallas del mundo

Heroico forma parte de una lista de 12 cintas en competencia dentro de la categoría que muestra el panorama dramático proveniente de países como Francia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Puerto Rico, España, Nigeria, Australia, Lituania, Chile y Bélgica.

Zonana adelanta que después de estrenarse en Sundance, su segundo trabajo se exhibirá en la Berlinale, a llevarse a cabo en febrero próximo. “Eso habla de la buena acogida internacional para la película, que es importante porque le da seriedad y genera ruido antes de su llegada a México, pero la meta finalmente es que la vea el público mexicano”.

Después del recorrido por festivales, se espera que el estreno comercial de Heroico en México suceda hacia la segunda mitad del año.

Heroico

Director: David Zonana

Guion: David Zonana

Año: 2023

Productores: Michel Franco, Eréndira Núñez Larios, David Zonana

Fotografía: Carolina Costa

Duración: 88 minutos

Reparto: Santiago Sandoval Carbajal, Mónica del Carmen, Fernando Cuautle, Carlos Gerardo García, Esteban Caicedo, Isabel Yudice

Premier mundial: Sundance Film Festival 2023 // USA // World Cinema Dramatic Competition

Otra coproducción mexicana en competencia

Dentro de la Competencia Mundial de Cine Dramático, en Sundance, también destaca la presencia del largometraje chileno Brujería, dirigido por Christopher Murray y producido por Chile, México y Alemania, en particular por los hermanos Larraín y el mexicano Nicolás Celis, que plantea una historia de tantas por contar sobre la resistencia indígena a través de los saberes ancestrales durante el siglo XIX, frente a la visión colonialista.

