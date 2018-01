El mexicano Guillermo del Toro se alzó con el Globo de Oro a Mejor Director por su cinta La forma del agua, una historia de amor fantástica entre una limpiadora y una criatura anfibia, que llegó a la gala con el mayor número de nominaciones.

En una de las categorías más reñidas de la noche, Del Toro venció a Steven Spielberg (The Post), Ridley Scott (Todo el dinero del mundo), Christopher Nolan (Dunkerque) y Martin McDonagh (Tres anuncios por un crimen).

“Desde la infancia he sido fiel a los monstruos, me han salvado. Porque los monstruos, creo, son los santos patronos de nuestra dichosa imperfección. Y permiten y encarnan la posibilidad de fallar y vivir”, dijo el cineasta al recibir el preciado galardón.“A mis monstruos, gracias”, destacó.

Las criaturas, los vampiros, los superhéroes todo viene de la mente de un niño que amaba merodear por las cloacas de su natal Guadalajara y disolver babosas con sal, que tenía un peluche de hombre lobo y que a los cinco años pidió de Navidad una planta mandrágora para hacer magia negra.

El destino le permitió plasmarlo todo en el cine y una vez más su película fue reconocida, pues ya había sido premiada con el León de Oro en Venecia.

Ésta, su “primera película adulta”, como la ha llamado, es optimista, una historia de amor entre una empleada de limpieza de un laboratorio ultrasecreto del gobierno de Estados Unidos y una criatura presa en un tanque de agua, conquistó el corazón del público.

El laberinto del fauno y El espinazo del diablo fueron más sombrías, explorando temas como la pérdida y la nostalgia. Aunque algo permanece intacto: la distinción entre las criaturas y los monstruos. La primera la filma “con empatía” y la segunda responden siempre a un ser humano, “que acaba siendo el verdadero monstruo”, según explicó el propio cineasta en París.

De claquetas y televisión

El premio a Mejor Película de Drama fue para la cinta Tres anuncios por un crimen, en tanto Lady Bird se llevó el galardón a Mejor Película Musical o de Comedia. Frances McDormand ganó en la categoría de Mejor Actriz de Drama por Tres anuncios por un crimen y Gary Oldman por su interpretación en el filme Las horas más oscuras.

James Franco se alzó con el premio como Mejor Actor Musical o de comedia por The Disaster Artist y Saoirse Ronan lo obtuvo en la misma categoría por su participación en Lady Bird.

Coco se coronó como Mejor Cinta Animada. En tanto que Martin McDonagh ganó en la terna de Mejor Guión por Tres anuncios por un crimen. Al éxito de La forma del agua, se suma el premio de Mejor Música Original para Alexandre Desplat.

En televisión The Handmaid’s Tale se coronó como Mejor Serie de Drama, su actriz Elisabeth Moss, ganó en la categoría de Mejor Actriz de una Serie de Drama. Mientras que la consentida de la noche fue la miniserie Big Little Lies, que ganó en la categoría de Mejor Miniserie o Película para tv, Mejor Actriz (Nicole Kidman), Mejor Actriz de Reparto (Laura Dern) y Mejor Actor de Reparto (Alexander Skarsgård).

Protesta contra el acoso

Hollywood declaró este domingo en los Globos de Oro la guerra en bloque contra el acoso sexual y el abuso de poder en la industria del cine y la televisión.

Escalofriantes denuncias contra el otrora productor Harvey Weinstein develaron una cultura de acoso, abuso y violación practicada por pesos pesados como Kevin Spacey, Brett Ratner, Dustin Hoffman y James Toback, entre muchos otros.

Los Globos de Oro abren la temporada de premios, por lo que es la primera vez que las grandes estrellas se reúnen desde que estalló el escándalo tres meses atrás.

La mayoría vistió de negro en la alfombra roja en señal de repudio a los acosos y en solidaridad con las víctimas. Y en la ceremonia el anfitrión Seth Meyers no perdió tiempo y abordó el tema en el primer minuto. “Damas y lo que queda de caballeros”, saludó el comediante. “Es 2018, la mariguana finalmente está permitida y el acoso sexual finalmente no lo está”. “Para los nominados en la sala esta noche, ésta es la primera vez en tres meses que no será aterrador escuchar su nombre leído en voz alta”.

Nicole Kidman, quien se llevó el primer premio de la noche, por su papel en la miniserie Big Little Lies, declaró: “Mi mamá fue una defensora del movimiento de derechos de las mujeres cuando estaba creciendo y por ella estoy aquí”, dijo al recibir la estatuilla. A su voz se suman las de la actriz y productora Barbra Streisand, quien se pronunció a favor de más directoras en la industria. Y la de la presentadora Oprah Winfrey, quien recibió el Premio Honorífico Cecil B. deMille, y aprovechó para hacer un fuerte llamado en contra del abuso:

“Todas las mujeres que nos ven en este momento, sepan que un nuevo día está en el horizonte y cuando ese día llegue será gracias a muchas mujeres magníficas que están aquí esta noche. Y muchos hombres fenomenales que pelean duro para asegurarse ser los próximos líderes que nos lleven al momento en que nadie más tenga que decir ‘yo también’ nunca más”.

