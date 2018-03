La reciente noticia de muertes de celebridades de alto perfil ha llevado a la gente a atacar, de alguna manera, a un chivo expiatorio cada vez más popular: el año 2016.

Resulta que el autor de Game of Thrones, George R. R. Martin, se siente igual.

En una entrada de blog con el título Un mal año se pone peor Martin lamentó el fallecimiento de dos de sus héroes: la actriz Carrie Fisher y el autor de Watership Down, Richard Adams.

Muerte, muerte y más muerte... este año sigue empeorando , escribió Martin.

La ironía, por supuesto, es que Martin, que escribió la saga de libros Canción de Hielo y Fuego, en la que se basa la serie de HBO Game of Thrones, es conocido por matar a los personajes de sus novelas de manera aparentemente intempestiva. ¿Alguien recuerda la boda roja?

Sin embargo, parece que Martin ha tenido suficiente con la gente que admira en la vida real muriendo antes de su tiempo.

No hay mucho más que pueda decir sobre la muerte de Carrie Fisher que otras mil personas no han dicho ya , escribió Martin en LiveJournal el martes. Ella era demasiado joven. Una actriz brillante, hermosa, talentosa, y una mujer fuerte, ingeniosa, franca. La princesa Leia vivirá mientras Star Wars lo haga... probablemente para siempre .

También elogió a Adams, de 96 años de edad, que murió la víspera de Navidad en un hogar de ancianos en Oxford, Inglaterra.

Martin dijo que estaba de acuerdo con las evaluaciones que clasificaron a Watership Down como una de las tres grandes novelas de fantasía del siglo XX, ahí arriba con Lord of the Rings y The Once and Future King .

Un libro verdaderamente sorprendente... y que de alguna manera siempre parece olvidarse cuando los fans discuten las grandes fantasías , escribió Martin. ¿Tal vez por los conejos que hablan? Ni idea .

Aunque no hay ningún hechizo mágico que evite que algún personaje famoso muera el día de Año Nuevo, culpar al 2016 parece haberse convertido en un estribillo común en los medios de comunicación social.

Muchas figuras y leyendas admiradas de las artes y la industria del entretenimiento de hecho murieron este año, entre ellas David Bowie, que falleció en enero, justo después de su cumpleaños 69. Alan Rickman murió unos días después, también a la edad de 69 años.

Harper Lee, 89. Nancy Reagan, 94. Prince, 57. Muhammad Ali, 74. Gene Wilder, 83. Leonard Cohen, 82. Florence Henderson, 82. John Glenn, 77. Alan Thicke, 69. George Michael, 53.

Y, la semana pasada, Adams y Fisher.