La mente de Jorge Carrión funciona con la eficiencia de una máquina. Al escritor de ficción, ensayista y crítico literario español le alcanza la semana para mostrarse activo en Twitter, redactar al menos tres columnas para distintos medios, cumplir con sus labores como docente del máster en Creación Literaria en la Universidad Pompeu Fabra e impulsar y conducir Solaris, un podcast en forma de diálogo con una inteligencia artificial sobre temas como la postmodernidad y el aceleramiento tecnológico, emisión que este miércoles recibió el Premio Ondas del Podcast en la categoría experimental.

Así como un obsesionado con la evolución de la tecnología y sus algoritmos, es un vehemente visitante de librerías, bibliotecas y museos en todo el mundo. Lo hace con disciplina y en la red social suele compartir fotografías con hileras e hileras de estantes. Es autor de ensayos como Librerías —finalista del Premio Anagrama 2013— y Contra Amazon (Galaxia Gutenberg, 2019), dos manifiestos por la resistencia de estos universos del libro físico en la época hegemónica de las plataformas.

Pero aún tiene el tiempo para plantearse metaficciones, anticipar escenarios sobre el futuro no tan alentador de nuestra especie y su relación con la tecnología, y vaciarlas en un libro como Membrana, editado por Galaxia Gutenberg en España en 2021 pero publicado en México este año.

Con las licencias de la ficción, Membrana imagina un año 2100 dominado por las inteligencias artificiales. Con una voz femenina, Carrión construyó la narración como el texto de un catálogo de museo, el Museo del Siglo XXI. En este recorrido, escandalizador en distintos momentos, las IA’s explican y justifican la destitución de la humanidad como especie dominante.

El autor está en nuestro país para presentar el libro, escaparse a la exploración de casas de libros e impartir dos conferencias magistrales en la UNAM.

Aquí desemboca todo

“Tengo la suerte de que todas las librerías, bibliotecas y museos que visito, todas las series y películas que me interesan nutren mi trabajo porque puedo convertir esos acercamientos en columnas, ensayos, podcasts, libros. Soy una persona privilegiada porque incluso los textos que leemos en el máster o que comentan los alumnos se convierten en temas, personas o ideas ensayísticas. Y de alguna manera, Membrana es la síntesis de todo eso. Creo que es el libro que resume todos mis libros, el maelstrom, el huracán donde confluye todo lo que he hecho en los últimos años”.

La novela, asiente, es una máquina de generar preguntas, para formular hipótesis y provocar paradojas. Y lo hace a través de la hibridación, primero con la estructura, porque trasciende de novela a catálogo, pero también hace cambios del ensayo a la narrativa, a la poesía y al cuento, y además de estos recursos literarios, se nutre de materia científica, tecnológica, filosófica y sociológica.

“Aunque (en la novela) las inteligencias artificiales que cuentan la historia quieren convencernos de que después del antropocentrismo sólo era posible el ‘codigocentrismo’, de que la inteligencia artificial era la única opción, si llegara un extraterrestre a la Tierra, pensaría que las plantas son quienes la dominan, porque el reino vegetal es el más abundante de los seres vivos. Pero ellas (las IA’s) nos quieren hacer creer que son ellas las dominantes, así como nosotros durante siglos nos hemos creído que lo somos”.

¿Debemos dejarnos llevar por los algoritmos?

“La resistencia siempre es necesaria, aunque la negación no tiene sentido”, responde Carrión y ejemplifica: “así como no hay un mundo fuera del capitalismo, no hay un mundo en nuestra historia que no sea tecnológico”.

Explica que el libro, antes de ser códice fue arcilla, papiro y pergamino, así como ahora es audiolibro, libro electrónico o narrativas digitales en pantalla. “Ahora bien, yo no soy apocalíptico, pero tampoco soy del todo integrado y sí que albergo mis propias contradicciones. Por ejemplo, yo sólo leo libros en papel. Leo otro tipo de textos en pantalla, pero los libros sólo en papel y los subrayo con lápiz. De modo que hay que hallar un equilibrio entre la tecnofilia y la tecnofobia y encontrar un lugar crítico, porque del humanismo lo que permanece es ese espíritu crítico y no hay que perderlo”. Por ello, considera, sí es necesario desarrollar una crítica del algoritmo.

La palabra entretenimiento

“Desde hace 25 años, no sé por qué, tengo una obsesión con la palabra entretenimiento. Siempre me remite a la idea de tenerse entre varios, como si te entre-tienes para no caerte. El ser humano ha buscado siempre en la cultura ese consuelo, ese alivio y alternativa al resto de la vida cotidiana. De algún modo, en la divagación del piloto automático en Netflix, Google o Twitter también hay la posibilidad del momento eureka, porque finalmente te aleja de la zona de confort y te lleva a lugares inesperados. La cultura nació del ocio”.

Membrana

Autor: Jorge Carrión

Edita: Galaxia Gutenberg

Año: 2021

Páginas: 243

Físico: 492 pesos

Digital: 279 pesos

Las fuentes de Carrión

Jorge Carrión (Tarragona, 1976) reconoce parte de su influencia y, por ende, el contenido de Membrana, en el trabajo de mentes con perspectivas tan diversas sobre nuestra especie y entorno como la historiadora estadounidense Donna Haraway, el botánico italiano Stefano Mancuso, el médico español Santiago Ramón y Cajal, la matemática Ada Lovelace, fundamental contribuyente para la concepción de la máquina analítica, y el propio Steve Jobs.

Un extracto de Membrana

“¡Lo que es el progreso!, exclama Pepito Grillo cuando el hada convierte por arte de magia a Pinocho en un ser animado. Esa ironía delgada como hilo arácnido, esa paradoja del guion de la película de Walt Disney, que fue estrenada mientras los submarinos tejían una maraña oceánica y los aviones ensamblaban las nubes con sus estelas...”

