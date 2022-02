En sólo cinco años desde la apertura de JD Malat Gallery, el marchante de arte francés, pero afincado en Londres, Jean-David Malat, se ha convertido en uno de los galeristas de arte moderno y contemporáneo que más simpatía despiertan en un círculo tan competido como el de la capital inglesa.

En 2018, con apenas un año desde la apertura de su sede física, en el privilegiado distrito londinense de Mayfair, la revista GQ calificó a Malat como “the London’s hottest art dealer”. Ese mismo año, The Telegraph no trastabilló al llamarle “one of the most powerful people in the art world”.

Pero el ascenso y afianzamiento del negocio de Malat en una de las urbes de mayor ebullición en el negocio del arte no es un golpe de suerte. Parte fundamental de su fórmula, se estima a la distancia, requiere de algo de instinto, imagen impecable, buena prensa y, claro, una envidiable cartera de contactos, entre ellos, nombres que quizás usted conozca: Madonna, Bono, Gordon Ramsey.

Para prueba de ese instinto, un botón: en 2017, cuando Malat era director de Opera Gallery —proyecto antecesor de JD Malat Gallery— encargó al escultor lituano Edgar Askelovic un busto de silicón al estilo de la Venus de Milo de la supermodelo y garantizada musa del arte Kate Moss. El éxito de esta pieza a la que llamaron “MILF” llegó de manera orgánica; su precio en ese entonces, unos modestos 28,000 euros.

De la moda al arte

Jean-David Malat viajó a México hace unos días para tomar parte de la decimoctava edición de la feria Zona Maco, que tendrá lugar en el Centro Citibanamex del 9 al 13 de febrero. El Economista se reúne con él en su hotel en la Ciudad de México, en la víspera del arranque de la feria.

Café en mano, Malat evoca que entre el 2000 y el 2005 trabajó en distintas tiendas de moda, negocio del que aprendió los intríngulis que más tarde le serían de utilidad, así como pudo crecer esa agenda de contactos. “Durante ese tiempo conocí a mucha gente de la industria del arte, porque siempre estuve muy interesado en ella, hasta que en 2005 pude trabajar para distintas galerías, después me convertí en asesor privado de arte y en 2017 abrí mi propia galería en Mayfair. Me tomó entre 12 y 14 (años) educarme, sentirme preparado para impulsar mi propio proyecto”, repasa grosso modo.

“La gente confía en mí porque soy muy honesto con mis coleccionistas. Apuesto por las cosas que a ellos les gustan. Y ellos lo perciben. Claro que estamos aquí para vender, este es un negocio, pero no hay negocio si no lo haces con pasión. Estoy enamorado de los artistas a quienes represento, mantengo una relación muy cercana con ellos. Sólo así podemos hacer crecer proyectos juntos”, declara.

La relación con México

JD Malat Gallery ha estado presente en Zona Maco desde 2019. Ese año, presume, vendió todas las piezas que trajo. Reconoce en el mercado mexicano uno de los más importantes del orbe por una razón: “el público mexicano es muy sensible para el arte. Aquí nos hemos hecho de muchos coleccionistas. El fin de semana estuve en Acapulco con uno de ellos. Esa relación estrecha te permite conectarte con más coleccionistas y así vas creciendo cada vez más, mantienes tu nombre visible”.

Actualmente el galerista posee una cartera globalizada con poco más de 20 artistas de Brasil, Japón, Colombia, Turquía, España, Ghana, Corea del Sur y Alemania, por ejemplo. Se le pregunta si tiene interés en representar a algún mexicano. “Muchísimo. Ya llevo un tiempo buscando. Esta semana tengo un par de reuniones con galeristas locales que me quieren presentar unos cuantos artistas. Estoy echando un vistazo y si hay algo que vaya con mi programa, por supuesto que me encantaría”.

Reconoce la fortaleza de la escena del arte en el país a partir de su propia historia. Señala que no por nada Zona Maco se ha convertido en el encuentro de mayor peso en América Latina.

¿Cómo cambió el negocio por la pandemia?

“A nosotros nos fue muy bien en la pandemia. Tuvimos que cerrar la galería, pero eso nos empujó a reinventarnos. Pudimos fortalecer nuestro mercado en línea y la presencia en redes sociales. De esta manera mantuvimos muy activas nuestras ventas, como si todo continuara con normalidad”, asegura, pero coincide en que el arte tiene en la presencialidad un elemento inherente: “tuvimos que cerrar porque no había de otra, pero una vez que pudimos reabrir, la gente asistía ávida de presenciar el arte, de sentir las pinturas. La gente necesita volver a las ferias y a las galerías”.

Finalmente, anticipa sus planes para probar suerte en Estados Unidos. Por lo pronto, adelanta, abrirá una sede pop-up en la Gran Manzana a mediados de este año. Y si el viento favorece, no descarta abrir un espacio propio el próximo año. “El futuro del arte sigue siendo prometedor”, asegura, y anticipa su plena pero bien pensada incursión en los NFT’s.

Oportunidades de negocio

JD Malat viajó a México con obra de dos de sus artistas representados, el colombiano Santiago Parra y el español Luis Olaso. De la obra de Parra, asegura, vendió todo en la edición 2020 de Zona Maco y este año trajo cinco piezas de gran formato del colombiano, de las cuales ya cerró una venta antes del arranque de la feria.

