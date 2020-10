Luego de que la Cámara de Diputados aprobó, en lo general el dictamen que elimina 109 fideicomisos, en su mayoría los referentes a ciencia, tecnología e innovación (CTI), este miércoles 7 de octubre se reanudó la discusión para presentar las reservas.

El resultado para CTI fue prácticamente el mismo, pues una a una de las propuestas se fue desechando en votación económica con excepción de la presentada por el legislador Iván Pérez Negrón, de Morena, que modifica el artículo 54 para que los ingresos que generen los Centros Públicos de Investigación derivados de los servicios, bienes y productos de investigación y desarrollo que presten o produzcan, sean destinados a los proyectos autorizados por sus órganos de gobierno.

Algunos de los argumentos de legisladores de oposición que buscaban modificar el artículo noveno del dictamen, destacaron que los fideicomisos en este rubro eran la forma de obtener recursos propios y que esta figura legal era una de las más auditadas desde la Secretaría de la Función Pública, hasta la Auditoría Superior de la Federación.

Tonatiuh Bravo Padilla, de Movimiento Ciudadano, dijo que el Parlamento Abierto los había comprometido con centros, institutos de investigación y universidades para apoyar los recursos de los fideicomisos “poco entendimiento hay del daño que se le hace al país y a las instituciones que por décadas construyeron una infraestructura para que México pudiera estar en algunas de las redes mas importantes de innovación e investigación científica”.

Incluso la diputada Lidia García Anaya, de Morena, propuso la permanencia la Ley de CTI y que no se extinguieran los fideicomisos, pero su solicitud fue rechazada por sus compañeros de partido, “esto lo hago a nombre de todos los investigadores del país, universidades e instituciones de educación superior, porque se verán perjudicados con la extinción de estos fideicomisos.

Agregó que en las comisiones se escuchó a los expertos pero no los atendieron, y que el presidente (López Obrador) había dicho públicamente que estos fideicomisos no estaban incluidos en la extinción “¿mentimos? hoy no estamos cumpliendo con el principio de no mentir, no robar y no traicionar, y nosotros les mentimos a los investigadores, les robamos su tiempo y los estamos traicionando al extinguir estos fideicomisos ¿por qué no los analizamos primero, antes de extinguirlos?”.

Por su parte la diputada Marivel Solis Barrera, presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, dijo que a la fecha, están en proceso de extinción 61 fideicomisos que concentran fondos de CTI, hoy en este dictamen son 34 adicionales. “Presento este conjunto de reservas porque es justo hoy cuando más se necesita fortalecer a la CTI, estas buscan retirar del dictamen todo lo relativo a CTI por una razón, se necesita analizar a profundidad las implicaciones de desaparición de estos fondos, la ciencia es una labor permanente que se debe alejar de la política”.

Convocatoria para defender la ciencia

Desde el momento en que se aprobó el dictamen en lo general, la Red ProCienciaMx hizo una convocatoria a la comunidad científica y público en general para acudir el próximo jueves, de forma individual o en grupos al Senado de la República, “para exponer a los legisladores y a la opinión pública con toda claridad las razones por las que todos perdemos si perdemos los fideicomisos de investigación”.

En una carta abierta aseguran que la extinción de estos fideicomisos tiene consecuencias funestas para todo el aparato científico mexicano; entre otras, para muchos investigadores, en particular los adscritos a los Centros Públicos de Investigación pierden el único mecanismo legal mediante el cual se permitía la aplicación de recursos autogenerados en sus investigaciones.

También pierden las entidades federativas, porque desaparece su único instrumento de inversión en infraestructura científica; la investigación porque desaparece el fondo SEP-CONACyT que era el único en el país que invertía en ciencia básica, y pierden los tecnólogos porque desaparecen los fondos sectoriales que eran los que orientaban la investigación para la solución de los problemas nacionales por sector.

Por último, aseguran que pierden los jóvenes pues desaparecen los recursos mediante los cuales podían llevar a cabo sus investigaciones de tesis y la sociedad mexicana porque se deja de generar conocimiento.

