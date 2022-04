México es un país de historias, con tremendas oportunidades, pero también es un país donde por mucho tiempo ha habido un velo para contar ciertas cosas que no se podían contar, y menos en un teatro”.

Jordi Navas, director / editor.

No son actores y no saben actuar, pero tienen una historia que puede cautivarte. Siete figuras públicas y un músico subirán sólo por una noche al escenario y se “desnudarán” ante el público para contar su vida y pensar en voz alta sobre los claroscuros de la realidad mexicana.

En una mezcla de teatro y periodismo, en Diario Vivo. Historias a escena desfilarán un consagrado periodista y productor de radio y TV, una joven bióloga y artista multidisciplinar, una editora y divulgadora de las letras, una periodista de frontera experta en seguridad, un chef ejecutivo de alto vuelo, una escritora que aprende maya para reencontrarse con sus ancestros y una periodista y activista por los derechos humanos, quien hace cinco años perdió a su esposo –también periodista– a manos del narcotráfico, y darán testimonio de cómo han llegado a ser lo que han sido, pondrán a la vista de todos las vicisitudes de su trabajo y compartirán lo que sueñan para el país que habitan.

“Será un acto de escrutinio personal, con la valentía de compartir un testimonio que desnuda la vida de cada uno de los autores, pone a prueba sus convicciones asumiendo el reto de dialogar con otros”, dice a El Economista el director y editor Jordi Navas.

La idea de hacer un diario en vivo surgió en 2009 en San Francisco (Estados Unidos) bajo el nombre de Pop Up Magazine. Luego el concepto se trasladó a Paris en 2014 como Live Magazine, y desde entonces no ha parado de crecer y empieza a extenderse por varios países europeos. Desde 2017 se ha presentado en Madrid con localidades agotadas. El desembarco en México ocurrió a mitad de la pandemia en diciembre de 2020, primero en Guadalajara en el teatro El Venero, y ahora aterriza en Ciudad de México, tras una larga temporada de telones caídos, en MarkeTeatro, de la colonia Roma.

Jordi Navas cuenta la dificultad que tuvo el equipo para conseguir montar el espectáculo en la capital mexicana. “Había una paranoia justificable tanto de los empresarios teatrales, del público y de los propios actores por acudir a un espacio cerrado, pero en todo este tiempo la gente ha tenido la oportunidad de repensarse a sí misma; entonces paradójicamente hay miedo pero al mismo tiempo hay deseo de volverse a conectar con los demás”.

“Un proyecto como el nuestro, que básicamente es de contacto humano a través de las historias de vida, pues entra como cuchillo en mantequilla. Pero nos costó mucho trabajo encontrar un espacio que nos recibiera y nos agilizara las condiciones del estreno y, finalmente, MarkeTeatro que nos ha recibido con cariño y con la confianza de apostar por el proyecto.”

Un país de historias

“México es un país de historias, con tremendas oportunidades, pero también es un país donde por mucho tiempo ha habido un velo para contar ciertas cosas que no se podían contar, y menos en un teatro. Ahora vivimos un momento de florecimiento, donde podemos hablar de los desaparecidos, de la narcoviolencia, y de hecho tenemos a una periodista destacada en estos temas, que es Marcela Turati”, dice Navas.

Este formato de Diario Vivo permite “pensar la realidad en voz alta y contar la verdad personal de cada uno de las autores desde una perspectiva testimonial, apunta Navas. “No les llamamos actores porque ellos no se ponen una máscara para salir al escenario, no ensayan un personaje, pero sí escriben sus textos y nosotros les dotamos de ciertas herramientas comunicativas para que no se desborde la emoción, y encuentren el equilibrio entre el interés de su propia historia y una manera eficaz de contarla.”

Además de la dramaturgia, a cargo de Jordi Navas, periodista, historiador del arte, maestro de arte dramático y de storytelling, el elenco recibió mentoría en escritura creativa, comunicación no verbal y paraverbal, y asesoría terapéutica y emocional, a cargo de Guillermo Roz, Raquel Aullón e Irene González, respectivamente.

“Cuidamos mucho la manera como cada autor interioriza su historia y la forma de contarla en un teatro ante un público, de tal manera que lo vaya atrapando, cautivando, y que le haga pensar en su propia vida”.

El espectáculo dura hora y media, alternando las historias con el apoyo musical de Sergio Maisterra, que engarza una historia con la siguiente. “Él no conoce las historias, y va improvisando a partir de su propia emoción, experimentando con instrumentos prehispánicos, guitarra flamenca y sax, para crear un ambiente musical con varias texturas sonoras”, adelanta Navas.

Sofía Probert hará un performance al tiempo que narra su historia con voz en off; Jorge Humberto González contará cómo cumplió sus sueños desde una cocina; Jazmina Barrera, desde su compromiso con la palabra y la lengua, narrará su búsqueda de identidad familiar; Eduardo Ruiz-Healy revelará cómo desembocó sin proponérselo en el periodismo; Griselda Triana confiesa lo que ha sido sobrevivir estos años sin Javier Valdez y la manera en que él se ha convertido en estandarte para acompañar a otras víctimas de la violencia contra periodistas en México; Laura García Arroyo compartirá su amor por las letras y celebrará el vigésimo aniversario de La dichosa palabra; y Marcela Turati nos pondrá frente al horror de la violencia que azota al país.

La cita es este miércoles 6 de abril en MarkeTeatro. Al término de la función, los autores convivirán en una tertulia con los asistentes. “Será una noche única e irrepetible”, promete Jordi Navas.

